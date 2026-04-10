La CAF rechaza la reclamación del Al-Hilal... y el club sudanés se dispone a recurrir

El club sudanés Al-Hilal informó, mediante un comunicado oficial, que la Comisión de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) desestimó su denuncia contra el Nahda Berkane marroquí por el partido de la Liga de Campeones de África.

El club reafirma su postura legal y recurrirá ante la Comisión de Apelación de la CAF.

El caso se remonta al encuentro de la fase de grupos entre ambos equipos, que generó polémica tras la sospecha de inelegibilidad del marroquí Hamza El Moussaoui, por un supuesto resultado positivo en un control antidopaje previo.

El club sudanés alegó que la participación del marroquí violaba las normas disciplinarias y médicas de la Confederación Africana y solicitó anular el resultado o sancionar al Nàstic de Bani Yass.

La clave del conflicto era la contradicción sobre la situación legal del jugador: fuentes marroquíes aseguraron que El Moussaoui no estaba suspendido oficialmente por la CAF y que había cumplido todos los requisitos médicos y legales para jugar, mientras que Al-Hilal denunció falta de transparencia en la Confederación Africana.

La polémica reabrió el debate sobre el control antidopaje en África y la independencia de los órganos disciplinarios.