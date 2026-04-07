La baja de Saka y el regreso de Rice... Arteta da a conocer la alineación del Arsenal para el partido contra el Sporting

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal inglés, ha dado a conocer la alineación de su equipo, que se prepara para enfrentarse al Sporting de Lisboa portugués en el estadio José Alvalade, esta tarde de martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Arsenal está cuajando una actuación destacada en la Liga de Campeones esta temporada, ya que lideró la fase de grupos con un pleno de victorias y logró imponerse al Bayer Leverkusen en octavos de final por un resultado global de 3-1.

Por su parte, el Sporting de Lisboa terminó la fase de grupos en séptima posición, lo que le garantizó la clasificación directa para los octavos de final, y logró eliminar al Bodo Glimt noruego por un resultado global de 5-3 tras una remontada histórica en el partido de vuelta.

El Arsenal no podrá contar en el partido de hoy con Bukayo Saka y Jurrin Timmer por lesión, mientras que el equipo londinense recupera al centrocampista Declan Rice tras recuperarse de la lesión que sufrió durante el último parón internacional.

Esta es la alineación del Arsenal:

Raya, Saliba, White, Gabriel, Odegaard, Guiriris, Trossard, Madueke, Calafiori, Zubimendi y Rice.

Por su parte, Roy Burgess, entrenador del Sporting de Lisboa, ha anunciado la alineación de su equipo, que ha sido la siguiente:

Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Katamo, Francisco Trincão, Araujo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, João Simões y Suárez.

Cabe recordar que el ganador de este enfrentamiento se enfrentará en semifinales al vencedor del esperado duelo español entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.



