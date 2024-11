Nuestros expertos de GOAL analizan qué tanto puede pesar la ausencia de Kylian Mbappé en los próximos partidos de Francia en la UEFA Nations League

Francia está ad portas de jugar sus últimos dos partidos del Grupo 2 de la UEFA Nations League 2024/25 en esta ventana internacional de noviembre, donde se verá las caras con Israel (13.11) e Italia (17.11). El objetivo de “Les Bleus” es claro y es que buscará su paso a los cuartos de final de esta competición, algo que obtendrá en caso de superar a Israel. Si quiere el primer lugar de la zona, tendrá que dirimir su suerte contra Italia en la jornada final.

Sin embargo, los dirigidos de Didier Deschamps tendrán una baja sensible para este partido, ya que no contarán con su mejor jugador en el actualidad, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. El atacante ya se perdió los dos partidos en octubre y Deschamps volvió a dejarlo fuera de la convocatoria, aunque esta vez no fue por una lesión, sino que fue por decisión técnica.

La gran pregunta que cabe hacerse en este caso es cómo afectará a Francia la ausencia de su mejor jugador. Está claro que Francia cuenta con suficientes armas en ataque para vencer a Israel, pero ¿será el mismo escenario ante Italia sin el atacante “merengue”? Veamos que dicen las cuotas de Coolbet respecto a los dos partidos que se le vienen al combinado galo.

Cuotas Francia vs Israel

Gana Francia: 1.14 según Coolbet

Empate: 9.50 según Coolbet

Gana Israel: 20.00 según Coolbet

Cuotas Italia vs Francia

Gana Italia: 3.00 según Coolbet

Empate: 3.40 según Coolbet

Gana Francia: 2.40 según Coolbet

¿Por qué no fue convocado Kylian Mbappé con Francia?

Las razones detrás de la ausencia de Mbappé siguen siendo algo confusas, y ni el propio Deschamps fue capaz de aclararlas del todo al anunciar la lista de convocados para estos dos partidos hace unos días atrás.

"He mantenido varias conversaciones con él, he reflexionado y he tomado esta decisión porque creo que es lo mejor", dijo, una fórmula ambigua que repitió en varias ocasiones, al tiempo que señaló que el futbolista "no tiene por qué estar de acuerdo" con él. Además, el seleccionador aseguró que no tenía intención de argumentar más su decisión, reconoció que "no es suficiente" pero dijo que de hacerlo "podría llevar a otras interpretaciones". "No voy a decir más, asumo esta decisión, punto", añadió.

Sin embargo, al analizar las cuotas, está claro que la ausencia de Mbappé no afecta tanto lo que pueda hacer Francia en estos dos partidos, y es que el combinado “Bleu” arranca como favorito en ambos choques, contra Israel y contra Italia. Este último partido es en condición de visitante, lo que da a luces del buen plantel con el que cuenta Deschamps a su disposición.

¿Quién puede ser el reemplazante de Mbappé en la selección francesa?

Dicho esto, la baja de Mbappé sin duda que resiente el ataque de Francia. Olivier Giroud y Antoine Griezmann decidieron retirarse del combinado nacional luego de la Eurocopa 2024, por lo que Mbappé ahora es el líder indiscutido del equipo en ataque, tanto por presencia y por calidad como por estadísticas mismas. Sin él, la responsabilidad de gol en Francia cae sobre los hombros de jugadores como Bradley Barcola y Ousmane Dembelé. Ambos son jugadores de calidad, particularmente Barcola que está teniendo una temporada 2024/25 de ensueño con el PSG, pero ninguno se acerca ni en los más mínimo al valor que posee Mbappé, ni al miedo que inspira el atacante del Real Madrid en las defensas rivales.

¿Cuánto paga el gol de Bradley Barcola según Coolbet?

Así las cosas, todo parece indicar que Barcola será el jugador que tomará la posta de Mbappé en el ataque francés en estos dos partidos claves para llegar a los cuartos de final de la UEFA Nations League. De acuerdo a Coolbet, un gol de Barcola es bastante probable, ya que su cuota de 5.00 para anotar el primer o el último gol del compromiso es la segunda más baja de todo el listado, siendo sólo superado por otro de sus compañeros en el PSG, Randal Kolo Muani.

En tanto, su cuota de goleador en cualquier momento es de 2.44, igual a la de Dembelé y, una vez más, por detrás de Kolo Muani. En caso de que el atacante del PSG explote y anote dos goles, su cuota ya sube a 8.00. En tanto, un hat-trick de Barcola paga 30.00 y goles suyos en ambos tiempos paga un total de 12.00.

Son cuotas bastante elevadas en algunos casos, pero dan a entender que el delantero del PSG puede ser el relevo de Mbappé en esta convocatoria. Si bien las cuotas generales no se han impactado en demasia por la ausencia del ariete del Real Madrid, lo cierto es que habrá que ver si es que su ausencia no se siente en la cancha -- que es donde se acabará definiendo la suerte de los dirigidos por Deschamps.