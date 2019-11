La ausencia de Ederson es enorme, pero Bravo puede finalmente dar vuelta su carrera en Manchester City

El chileno iniciará el choque por la punta de la tabla contra Liverpool luego de que su compañero brasileño se lesionara a mitad de semana.

Ederson es la última víctima en unirse a la lista de lesiones de pero la ausencia del arquero es potencialmente la más costosa.

Leroy Sané, Aymeric Laporte, David Silva y Oleksandr Zinchenko también se perderán el viaje por la cima de la tabla a el domingo mientras Rodri enfrenta una carrera para estar en condiciones.

Pep Guardiola tiene la calidad en su escuadra para cubrir sus pérdidas, incluso si eso significa rearmar su formación.

Pero Ederson es un jugador más difícil de reemplazar, sobre todo por Claudio Bravo, quien tomará su lugar, mismo que no ha tenido un pasar fácil desde que se mudó al Etihad Stadium en 2016.

Claudio Bravo atajará en un partido de liga 546 días después

Cuando Ederson no pudo reaparecer en el segundo tiempo del cruce con por la con una lesión en el mismo, hubo esperanzas entre los fanáticos de que se trataba de una precaución y que el brasileño estaría apto para el juego en Anfield.

Y Bravo hizo poco en el segundo tiempo para disipar esos temores de que la pérdida de Ederson no se sentiría.

Con cuatro minutos él ya había concedido el empate en el primer esfuerzo que enfrentó. En el minuto 81 se le mostró una tarjeta roja luego de ser atrapado fuera de su área interceptando a Josip Ilicic, lo que forzó al defensor Kyle Waler a entrar en acción como un arquero de emergencia.

A Bravo le resultó difícil luego de su transferencia por 13.7 millones de libras del desde su primer partido en Old Trafford, cuando dejó caer un centro del atacante de Zlatan Ibrahimovic y pudo haber sido expulsado por una disputa imprudente con Wayne Rooney.

Durante esa primera temporada, vivió un camino terrible donde coincidió 16 goles entre 24 tiros, incluyendo una derrota por 4-0 en , donde fue batido en cada uno de los remates al arco.

En su segunda temporada, perdió su lugar ante , que se unió tras un acuerdo por 32.6 millones de libras desde . Y su última campaña fue destruida por una ruptura en el talón de Aquiles en agosto de 2018.

Guardiola insistió en su conferencia de prensa previa al partido que los problemas de esa primera temporada no deberían aparecer en la puerta de Bravo y que su mal momento fue un síntoma de una difícil campaña para todos.

"En la primera temporada, cuando tuvo una complicada Premier League, fue porque vino aquí y el equipo no estaba en el nivel más alto, no era bueno", dijo el catalán.

"El problema no era Claudio. Es fácil de señalarlo como el problema. Es un club, es un equipo y a veces tú cometes un error, a veces haces una buena tapada y otras veces no".

"Pero, ¿por qué no debería tener confianza en un jugador de mi equipo? Él no estaría aquí (si no la tuviera".

Una actuación destacada en Anfield podría ser el momento redentor de Bravo.

Le pasó al ex arquero del City Willy Caballero, quien tuvo sus propios problemas durante un igual de difícil momento como suplente de Joe Hart.

Pero el argentino evitó tres penales en Wembley en una victoria en la final de una Copa de la Liga contra Liverpool y dejó el club como un héroe de culto.

Bravo fue de alguna manera reconstructor de su reputación cuando fue la estrella en la tanda de penales por contra Wolverhampton y Leicester rumbo a levantar ese trofeo en 2017.

Guardiola dice que un hombre que jugó 121 partidos por su país ( ) y 16 trofeos (en rigor, 19) durante su carrera merece respeto.

Se unió al club habiendo ganado y la en sus dos ediciones más recientes a esa fecha, tal y como una Champions League.

"¿Por qué no debería tener confianza en mis jugadores en mi equipo?", dijo Guardiola. "¿Por qué tendría dudas de que porque un jugador no juega regularmente no juegue? No quisiera ser un jugador que fue dudado por su entrenador".

"Lo he visto en el entrenamiento y sé lo apasionado y lo bueno que es. No vamos a perder por Claudio".

"La tarjeta roja contra Atalanta fue porque perdimos el balón en una posición peligrosa".

"Tienes que respetar a este hombre. Él ha jugado a un increíble nivel, ganó la Copa América, otras copas, respeten a ese hombre: es un increíble arquero, un arquero top".

Bravo tampoco duda de su habilidad y, mientras no ha arrancado un juego de Premier League en 18 meses, el cuerpo técnico del City tiene confianza en que estará más que listo para hacerle frente a la presión de un juego que no se puede permitir perder.

"Siempre he sido una persona muy positiva, siempre he creído mucho en mí mismo y siempre confío en mí mismo", dijo antes de jugar en la victoria sobre Liverpool por la Community Shield en agosto.

"Nunca experimenté pensamientos de rendirme, todo lo contrario. Quiero contribuir al equipo. Soy una persona muy competitiva y siempre me planteé altas expectativas".

Ederson volverá directamente al once una vez que se haya recuperado de la lesión y, con Bravo entrando en los últimos seis meses de su contrato, el futuro a largo plazo del de 36 años luce incierto.

Pero una gran actuación en Anfield contribuiría en gran medida a cambiar la percepción de su tiempo en el club.