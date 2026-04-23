La afición más acérrima del PSV abucheó con fuerza a sus propios compañeros tras un momento insólito en la Eredivisie

Tras ganar la liga, la presión desapareció del PSV. Sus aficionados, liberados, iniciaron el jueves «la ola» en un gesto inusual en la Eredivisie, aunque la grada más ferviente lo ignoró.

Durante el descanso, el comentarista deESPN Milan van Dongen calificó el partido del PSV ante el PEC Zwolle de «raro», debido a la falta de tensión en el equipo local y a la floja primera parte de los visitantes.

«Es un partido loco, y además veo la ola en un estadio de la Eredivisie. Eso también lo veo muy pocas veces», comenta Van Dongen, sorprendido.

«¡Se acerca el Mundial!», añade el analista Marciano Vink. Los hinchas de la selección holandesa, a diferencia de los de los clubes, suelen hacer la ola con frecuencia.

«¡La gente vuelve a sentir la emoción del Mundial!», se ríe Vink. No obstante, la afición más radical silbó la ola con fuerza. «Eso también es curioso de ver», añade Van Dongen.

En el descanso se homenajeó a Olivier Boscagli por sus servicios; el monegasco fichó el pasado verano por el Brighton & Hove Albion, donde ya es un jugador clave.



