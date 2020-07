Kylian Mbappé es la portada del FIFA 21: Cuándo sale a la venta y cuánto vale

Kylian Mbappé ha sido finalmente el elegido para la portada del videojuego FIFA 21, una de las más exitosas sagas de EA, que sigue en su mano a mano con Konami por dominar el negocio de los juegos de fútbol.

Looking fresh, @KMbappe 🤩



Pre-Order the Ultimate Edition by 14 August for a guaranteed #OnesToWatch special player item 👉 https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/zuuLlFqVJn