Kylian Mbappé insiste en que quiere cumplir su contrato con el PSG aunque no activará la opción del año adicional

El delantero francés ha hablado con la Gazzeta dello Sport, en una entrevista exclusiva

Kylian Mbappé ha concedido una entrevista exclusiva al diario italiano "La Gazzetta dello Sport", después de comunicar al PSG que no ampliará su contrato y de desmentir, a través de sus redes sociales la noticia de "Le Parisien" en la que se aseguraba que su deseo es fichar por el Real Madrid este mismo verano.

El rotativo italiano titular su charla con el delantero francés: Las verdades de Mbappé: "Quiero ganar, pero en el PSG hay carencias".

En la misma línea de lo expresado ayer en sus redes sociales, el jugador señala que "No dije que quería que me vendieran al Real Madrid o que quisiera irme, sólo que no activaré la opción del año adicional. Con el París Saint Germain nunca se ha hablado de una renovación y estoy feliz de seguir un año más".

En la entrevista, Mbappe, habla de otros asuntos. Sobre la marcha de Messi, afirma que "es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y nunca es una buena noticia que se vaya alguien como él". El francés no entiende que haya gente que se sienta aliviada por la marcha de Leo, del que afirma que no ha recibido el respeto que se merecía en Francia.

Opina también sobre los episodios de racismo en el fútbol: "Tenemos que empezar a abandonar el campo cuando ocurren estos incidentes. Las quejas no son suficientes. Con Vinicius fue genial ver como la Federación Brasileña salía a defenderlo".

Y ya lo había hecho en alguna ocasión anterior, pero Kylian también habla en esta entrevista sobre su cariño por el MIlan: "mi conexión con ese equipo es especial. De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia y todos eran hinchas del Milán. Gracias a ellos yo también animaba al equipo y veía todos sus partidos".