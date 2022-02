Relajado y distentido, Sergio Agüero está de vuelta. Casi dos meses después de aquella dolorosa mañana en el Camp Nou en la que anunció su retiro como futbolista profesional, el Kun retomó su otra carrera: el streaming. Y entre risas y discusiones con el proveedor de internet, repasó varias cuestiones de la actualidad futbolística.

Desde su casa en Olivos, el delantero repasó junto a sus seguidores los minutos finales del triunfo 4-2 de Barcelona sobre Atlético de Madrid y celebró el triunfo de su último equipo, antes de contar algunos detalles hasta ahora desconocidos de los días posteriores a la aparición de la arritmia que finalmente lo obligó a alejarse de las canchas.

El artículo sigue a continuación

El Kun contó cómo transcurrió la internación luego del episodio que sufrió en el partido entre Barcelona y Alavés del 30 de octubre de 2021: "Los primeros 15 días la pasé bastante mal. Cuando se me aceleró el corazón, pensé que era una boludez que se me iba a curar. Pero cuando llegué al hospital y me metieron en una salita me di cuenta que la cosa no estaba yendo del todo bien. Cuando pasaron dos días y seguía internado, me empecé a poner nervioso". Además, reveló que, durante los estudios, los médicos le provocaron tres episodios de arritmia diferentes para corroborar qué tipo de problema lo aquejaba y que le colocaron un chip junto al corazón para monitorear su actividad cardíaca.

Por otra parte, consultado por un seguidor, Agüero se refirió a la llegada de Julián Álvarez a Manchester City, el club del que es el máximo goleador histórico, y reconoció que no ve muy claro cómo el cordobés podría encajar: "Julián es bueno en serio. Me llevo muy bien con él, me preguntó algunas cosas y le conté mi experiencia. Habrá que ver de qué lo van a usar, porque Guardiola no usa centrodelantero. La verdad, no sé dónde podría encajar en el City. Es un jugador más libre, medio inquieto, yo lo dejaría como mediapunta o como extremo".

Además, habló de Qatar 2022 y avisó: "Yo al Mundial voy a ir. Voy a estar con mis compañeros, pero cuando se jueguen los partidos quiero que me den los derechos y ver los partidos por Twitch con ustedes (los seguidores), porque me pongo muy nervioso cuando no juego".