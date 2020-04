Kubo: "Estoy muy agradecido al Barcelona y ahora soy muy madridista"

El japonés recuerda su paso por La Masia pero ahora deja claro que sólo sueña en triunfar en el Real Madrid y poder debutar en el Bernabéu.

Este domingo 12 de abril debía jugarse el - de . Takefusa Kubo, promesa blanca cedida en el Mallorca, estaba llamado a ser protagonista del duelo y ahora tendrá que esperar para cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu.

Su futuro en el Madrid: "Todo depende mí y tendré sitio en el Madrid. Ahora mismo estoy en el Mallorca para dar lo mejor de mí y para poder demostrar que puedo estar allí y que puedo competir. Está claro que un club como el Madrid no es igual que el resto. Todos son jugadores de máximo nivel y es dificilísimo ganarse un sitio allí, pero seguiré trabajando y esperaré una oportunidad. Cuando la tenga, no la desaprovecharé. No sé si va a reanudar esto y quedan 11 partidos, meses para decidir. Mi preferencia está clara: poder jugar en el Bernabéu con la camiseta del Madrid. Para eso estoy aprendiendo ahora", aseguró en As.

Debía visitar el Bernabéu con el Mallorca: "La verdad es que tenía muchas ganas. Todos los partidos son importantes para mí, pero este era muy especial. Todavía no he jugado allí, pero tengo muchas ganas. Entrar a calentar y mirar para arriba con 85.000 personas debe de ser muy motivante. Ahí no se puede jugar mal, es imposible. Ahora mismo sólo pienso en que esto se calme lo más rápido posible. La salud es lo más importante que hay".

Su vida en el confinamiento: "Pues no muy bien porque yo, igual que todos los jugadores, vivo para el fútbol, que es nuestra gran pasión. Obviamente, por eso cuesta. Pero el club nos da un trabajo para que podamos hacerlo en casa y eso nos mantiene en forma y entretenidos. Me levanto a las 08:30 y hago un test de tres minutos de ritmo cardiaco que el club nos pasa. Luego desayuno y a las 10:00, los que tenemos, hacemos trabajo preventivo. A las 11:00 empezamos los ejercicios en equipo, en grupos de cuatro o cinco y un cuerpo técnico para estar más cerca a través de videollamada. A las 12:15 acabamos, pero hago un poco de trabajo individual, me ducho y a las 13:30 como. Hasta las 15:30 o 16:00 es mi tiempo libre, veo alguna serie o leo. Tras eso empiezo a trabajar otra vez, con el balón sobre todo. A las 18:00 me voy a duchar, incluso me meto en la bañera, ceno y antes de las 23:00 o así estoy en la cama".

¿Por qué fichó por el Madrid?: "Sabíamos que había diferentes intereses de clubes, pero tanto mi familia, como mis agentes y yo no queríamos saber nada hasta la mayoría de edad porque ya había tenido la sanción. Cuando cumplí los 18, el 4 de junio, el Madrid dijo que quería venir a , me visitaron enseguida y eso fue un detalle muy bonito. Lo primero, el plan deportivo de cara al futuro que habían diseñado para mí. Fue muy ilusionante, era genial. Después, el venir a Japón para enseñármelo y explicármelo cara a cara. Y también dijo mucho que un club tan grande como este pusiese ese gran interés en mí. Florentino me impresionó, pero después te das cuenta de que en el Madrid enseguida te tratan como si fueras uno más de la familia, y eso me llamó mucho la atención".

Agradecimiento a todos sus clubes, incluido el Barça: "Lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido al , igual que al FC Tokio, que me acogió después de la sanción, al Yokohama Marinos, al que me fui cedido media temporada, y ahora al Mallorca. También a todos los jugadores, todos los entrenadores y toda la gente que me crio y me ayudó a llegar a ser quien soy. Cuando fui mayor de edad, tuve la gran posibilidad de elegir un equipo y elegí al Real Madrid por ese interés en mí. Les estoy muy agradecido. Y ahora soy muy madridista".

Messi: "No le conozco en persona, pero es una referencia para muchos jóvenes que quieren ser futbolistas, y también para jugadores ya hechos. Cuando era pequeño veía sus vídeos. Es un grandísimo futbolista. Es una referencia para mí y para muchos zurdos que no son muy altos y cuyas características principales son el regate y el buen manejo del balón. Messi es la cima de eso".