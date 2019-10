Alerta Kubo: El Madrid no quiere reverder fantasmas en Mallorca

Kubo es la gran estrella del Mallorca donde juega cedido por el Madrid. ¿Será una pesadilla como otros ex en el encuentro liguero?

Kubo es la gran atracción del en su duelo ante el en la novena jornada de Liga. El japonés maravilló durante la pretemporada con los Zidane pero finalmente salió cedido en busca de minutos y recaló en Palma.

Sigue el Mallorca-Real Madrid en directo AQUÍ

El Real Madrid teme que se repitan casos como los del pasado cuando sus exfutbolistas se convertían en fantasmas para los intereses blancos durante los enfrentamientos ante ellos. Munitis, Morientes o Eto’o son algunos de esos futbolistas que se marcharon del Real Madrid (ya fuera como cedidos o como traspasados) en busca de gloria y que acabaron tomándose su revancha deportiva para vengarse de los blancos.

Making Of

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Fue entonces cuando el Real Madrid decidió poner la famosa cláusula del miedo por la que los jugadores cedidos e incluso algunos vendidos no podían enfrentarse a su antiguo equipo salvo compensación económica.

Esta temporada el Madrid cayó vapuleado en París ante un donde Di María con un doblete e incluso Sarabia y el propio Keylor Navas, todos ex del equipo blanco, se lucieron ante su antiguo equipo.

Lo mismo sucedió en el Real Madrid- que estuvo cerca de costar un disgusto a los de Zidane pese a ir 3-0 al descanso. Mayoral y Melero, ambos formados en la cantera blanca, anotaron sendos goles que hicieron temblar al Bernabéu que finalmente vio cómo su equipo sacaba los tres puntos.

El artículo sigue a continuación

Ante el Óscar Plano dio la asistencia de gol en el empate pucelano que propició el que se empezara a hablar de crisis en el equipo.

Por todo ello y pese a que el Mallorca no ha ganado en sus últimos ocho encuentros ante el Real Madrid, los de Zidane no se fían de lo que pueda hacer Kubo. El japonés se ha formado en el Barcelona, cuyo ídolo era Messi, pero cambió la Ciudad Condal por Madrid y ahora quiere hacer revivir los viejos fantasmas de los ex. Toca esperar y comprobar.