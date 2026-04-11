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Toni Kroos 2025Getty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Kroos: El Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo en situaciones de caos

T. Kroos
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
Alemania
España

El astro alemán señala el punto de inflexión en el duelo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich

El alemán Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, analizó la victoria del Bayern Múnich por 2-1 en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

En un pódcast afirmó: «No me sorprendió el partido; el Bayern jugó muy bien, pero lo más llamativo fue lo que pasó tras el 2-0».

Y añadió: «En los últimos años el Bayern ha hecho buenos partidos contra el Real Madrid, pero en la vuelta a menudo no mantiene su nivel, se deja influir por detalles y no logra la clasificación».

«El 2-0 al descanso debía sentenciar el partido, pero me sorprendió que el Bayern se replegara y presionara menos».

«En ese momento el Bayern dominaba, así que esperaba que mantuviera el control o ampliara la ventaja; incluso pensé en un tercer o cuarto gol, pero sucedió lo contrario».

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Y añadió: «El error de Upamecano ante Vinicius fue el punto de inflexión. A partir de ahí, el Madrid mostró su carácter y creó peligro entre el 60 y el 75, pese a ir 0-2 abajo».

Y añadió: «Para mí, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando el partido se convierte en un caos ofensivo de ida y vuelta; es un estilo que le encanta».

Concluyó: «Por eso el Madrid estuvo a punto de empatar; podría haber sido 3-3, aunque acabó 2-1. Creo que el Bayern podría haber gestionado mejor el partido, ya fuera manteniendo la ventaja o aprovechando los espacios para sentenciar».

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