El Feyenoord busca sucesor para el director técnico y general Dennis te Kloese, quien dejará De Kuip al final de esta temporada. En el programa «Voetbalpraat» se analiza la urgencia del club de Róterdam por encontrar al candidato ideal.

En el programa de ESPN se plantea si no sería más lógico nombrar primero un director general. «Ese es el orden correcto, pero el Feyenoord tiene prisa», analiza el exdefensa Kees Luijckx.

«En un mundo ideal, ese sería el orden correcto», añade Kees Kwakman. «Pero rara vez es el momento adecuado; suele haber un problema de fondo».

Para el cargo de director general, el exdirectivo del AZ Robert Eenhoorn figura entre los candidatos principales, según Hans Kraay junior: «No le llamo a propósito para hablar de eso». Sin embargo, sí comenta sobre Toon van Bodegom, presidente del Consejo de Supervisión: «No está muy entusiasmado con él, pero debe primar la competencia».

Kraay también conoce al candidato técnico: Dévy Rigaux, director deportivo del Club Brugge. «Martijn Krabbendam asegura que ya lo han visto dos veces con gente del Feyenoord; parece tener buena reputación».

El presentador Yordi Yamali añade: «Rigaux llegó al Club Brugge cuando Nicky Hayen era entrenador y sacó al equipo del bache, pero luego las cosas se descontrolaban y, antes de que nadie lo esperara, nombraron a Ivan Leko».

«Después, en una entrevista contundente y clara, dejó claro que hay que adelantarse siempre a ese tipo de situaciones. Ahora hay posibilidades reales de que se proclamen campeones», añade Yamali.

Para el cargo técnico suena Oliver Ruhnert, informa Feyenoord Transfermarkt en X. Ambos candidatos ya han mantenido conversaciones recientes y existe una propuesta concreta sobre la mesa. Ruhnert, sin equipo tras dejar el 1. FC Union Berlin, ocupó allí varios cargos, entre ellos director de fútbol profesional y jefe de ojeadores.