Kraay: «Ojalá el Feyenoord lo hubiera fichado a él en lugar de a Diarra y Borges»

A Hans Kraay junior le da pena que Oscar Sjöstrand deje el SC Cambuur para fichar por el Malmö FF. Según este seguidor de la Keuken Kampioen Divisie, el extremo izquierdo sueco habría sido sin duda una gran incorporación para el Feyenoord.

El Cambuur recibe una cifra récord de dos millones de euros por Sjöstrand, quien ha tenido un papel fundamental en el ascenso a la Eredivisie. El extremo ha sumado hasta ahora diez goles y siete asistencias en 32 partidos de la Keuken Kampioen Divisie.

«Es simplemente un buen jugador», afirma Kraay este viernes por la noche en ESPN. «Y sé que es la KKD, y que hay que tener mucho cuidado al hablar de la zona media de la tabla. Pero Sjöstrand es mejor que Diarra y Borges, que juegan en el Feyenoord. Sin lugar a dudas».

Kraay continúa con su análisis: «Ojalá el Feyenoord hubiera fichado a Sjöstrand en lugar de a Diarra y Borges. Se habrían ahorrado trece millones de euros», afirma el reportero y analista de la cadena de pago.

El Feyenoord pagó el año pasado 3,5 millones de euros por Diarra, procedente del Istanbulspor turco. El extremo izquierdo no es una apuesta segura bajo las órdenes de Robin van Persie y hasta ahora ha disputado 298 minutos, repartidos en seis partidos. Una lesión en el tobillo mantuvo a Diarra fuera de juego durante más de dos meses.

Borges disputó dieciséis partidos, con tres goles y una asistencia como resultado. Justo antes de la concentración de la selección, Van Persie mantuvo al extremo portugués en el banquillo durante los 90 minutos contra el Ajax (1-1).