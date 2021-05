Koundé avisa al Sevilla: "Puede que tenga que cambiar de club este verano, pero aún no lo tengo decidido"

El defensa del Sevilla habla sobre sus intenciones de futuro que salpican de lleno al mercado de fichajes.

Jules Koundé ha completado la mejor temporada de su vida. El Sevilla, en gran parte, debe su magnífico año donde ha peleado con Atlético, Real Madrid y Barcelona la Liga hasta las últimas jornadas. Pero esa magistral actuación ha hecho también que los grandes de Europa se fijen en él.

El francés afirmó que "puede que tenga que cambiar de club este verano", un aviso para navegantes. Koundé añadió que "no he decidido nada. Mi objetivo es, algún día, evolucionar en un gran club para intentar progresar siempre, ganar trofeos. Poder empezar la temporada cada año diciéndote a ti mismo que el objetivo es ganar un trofeo en particular". Finalizó su declaración de intención diciendo que "por ahora, ésta no es la noticia".

Ya durante la temporada recibió una oferta de un club pero el Sevilla lo rechazó como desveló Monchi, el director deportivo hispalense, en Goal. Se habló del Manchester City y de 60 millones pero su cláusula de rescisión sube hasta los 90. Posteriormente el central galo, convocado por primera vez con Francia para disputar la Euro 2020, confesó que "he hablado con Guardiola por teléfono y le agradecí que se fijara en mí".

Agradecido al Sevilla

Koundé está agradecido al Sevilla donde creció como jugador hasta convertirse en uno de los mejores del mundo en su puesto. Sobre su explosión afirmó que "diría que cuando llegué a Sevilla y empecé a jugar cada vez más, ahí empezó. También con la llegada de la Champions. Siempre ha sido algo en mi cabeza. Siempre he creído en ello, siempre he trabajado para ello. Tener ese objetivo en la mira significó que pude hacer las actuaciones que hice en Sevilla".

Acabó diciendo que "gracias a este club que me ayudó mucho y a mis compañeros que siempre me empujaron lo logré".