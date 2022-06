Koulibaly deja abierto su futuro con el Barça expectante

El jugador senegalés habló este miércoles y dejó claro que no tiene decidido su futuro

Uno de los nombres que más han sonado para reforzar la zaga del Fútbol Club Barcelona es sin duda el de Kalidou Koulibaly. El central senegalés del Nápoles acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023 y no ha aceptado hasta ahora la oferta de renovación que el cuadro italiano le ha puesto sobre la mesa.

Este mismo miércoles, tras la victoria de Senegal por 0-1 ante Ruanda, Koulibaly fue preguntado en zona mixta por los medios de comunicación por su futuro, pero por el momento el central no suelta prenda y deja todo abierto.

"No sé qué decir, no os voy a mentir. De momento no sé nada. Estoy concentrado en el equipo nacional, no he hablado con nadie", aseguró el jugador. "De momento pasaré tres días en Senegal y cuando vuelva a Europa ya veremos. Ya os lo haré saber", sentenció.

Antes de volver a Europa y descansar unos días en su país, Koulibaly debe afrontar dos amistosos más con Senegal, ante Níger y ante Argelia. Tras esos dos partidos, el jugador deberá reflexionar y tomar una decisión.

La situación económica del Fútbol Club Barcelona es la que es, por lo que Koulibaly debe ser consciente de que recalar en el Barça no debería implicar una mejora salarial respecto a su situación en el Nápoles.