كopa de Naciones de África Sub-17: Marruecos y Egipto en un mismo grupo

El sorteo de la Copa Africana de Naciones Sub-17, celebrado hoy miércoles en la capital egipcia, El Cairo, emparejó a la selección de Marruecos, anfitriona del torneo, con su homóloga de Egipto en el mismo grupo.

El Grupo A contó con Marruecos y Egipto, además de otro equipo árabe, Túnez, en un grupo de gran dificultad.

La Copa Africana de Naciones Sub-17 se disputará en Marruecos con la participación de 16 selecciones, entre el 13 de mayo y el 2 de junio próximos, teniendo en cuenta que el torneo clasifica para la Copa del Mundo más adelante este mismo año.

El sorteo repartió a las selecciones participantes en 4 grupos; los dos primeros de cada grupo avanzarán a las rondas eliminatorias, mientras que las ocho selecciones que se clasifiquen para los cuartos de final asegurarán automáticamente su pase al Mundial Sub-17 de 2026.

Asimismo, se disputarán eliminatorias adicionales entre las selecciones que terminen en tercer lugar de sus grupos, para determinar las dos plazas restantes de clasificación a la fase final mundialista.

Resultados completos del sorteo

Grupo A: Marruecos - Túnez - Egipto - Etiopía.

Grupo B: Costa de Marfil - Camerún - Uganda - República Democrática del Congo.

Grupo C: Malí - Angola - Tanzania - Mozambique.

Grupo D: Senegal - Sudáfrica - Argelia - Ghana.

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