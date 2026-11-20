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Konyaspor vs. Beşiktaş: hora de inicio

Superlig - Jornada 12 22 nov 2026 - 08:00 Konya Buyuksehir Stadyumu

Konyaspor recibe en el Konya Büyükşehir Stadyumu a Beşiktaş, cuarto clasificado de la Süper Lig turca. Ambos equipos se juegan puntos importantes para lo que resta de temporada.

Konyaspor está inmerso en la lucha por evitar el descenso. El equipo dirigido por Ilhan Palut ocupa actualmente el 15.º puesto y apenas ha mejorado su situación en las últimas semanas. En su último partido cayó 0-1 ante Samsunspor.

Beşiktaş, por el contrario, atraviesa un momento mucho mejor. Vincenzo Italiano ha dado estabilidad a su equipo, y la contundente victoria por 3-0 ante Gençlerbirliği en su último partido confirmó la mejoría del club.

El Águila Negra viaja a Konya como claro favorito, entre otras cosas por sus buenos resultados en los últimos enfrentamientos directos. Beşiktaş busca no perder el contacto con los primeros puestos de la clasificación.

Para Konyaspor es una oportunidad de demostrar su valía ante un rival de renombre y sumar puntos que necesita con urgencia en la lucha por evitar el descenso. Jugar en casa y el espíritu de lucha podrían ser factores importantes.

A continuación, os contamos dónde se emite el partido y cómo seguirlo en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Konyaspor y Beşiktaş?

Konyaspor llega al partido con un balance discreto en sus últimos cinco encuentros oficiales: una victoria, un empate y tres derrotas. En el más reciente perdió 0-1 ante Samsunspor y, antes, cayó 0-4 frente a Galatasaray. Solo el 2-0 contra Gençlerbirliği le dio una alegría. En total, Konyaspor marcó cuatro goles y encajó cinco en ese periodo.

Beşiktaş se ha mostrado mucho más regular en sus últimos cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente ganó 3-0 a Gençlerbirliği y, antes, empató 2-2 con Kasımpaşa. Su única derrota fue un 2-3 ante Celtic en la Europa League. Beşiktaş marcó nueve goles y encajó siete en ese periodo.

Konyaspor vs. Beşiktaş: alineaciones

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Konyaspor vs. Beşiktaş: balance de enfrentamientos directos

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