Koke: "Si viene Morata será bien recibido, pero por ahora es del Chelsea"

Después de ejercer como embajador de un acto de la Fundación del Atlético de Madrid, Jorge Resurreción "Koke", ha pasado revista a la actualidad deportiva del equipo. Y el canterano ha hablado de la posibilidad del fichaje de Morata, del futuro de Lucas Hernández y del estado del equipo, que viene de empatar en Girona y se enfrentará ahora al Levante UD en Liga

Preguntado sobre la posibilidad de que Álvaro Morata, jugador del Chelsea, recale en el Atlético de Madrid, Koke ha señalado que "Morata es un grandísimo jugador. Pude jugar con él cuando estábamos en la cantera del Atleti.Es muy bueno, siempre lo he dicho, pero por unos motivos u otros jugó en otros equipos. Al final tenemos que hablar de los que están en el Atleti y no de los que no están, pero si viene será bien recibido. De momento, es jugador del Chelsea y hay que respetar al Chelsea".

Cabe recordar que, según ha informado Goal, Morata está en la órbita del Atlético de Madrid, que está estudiando la posibilidad de poder darle a Simeone un delantero en este mercado de invierno. El Atleti estudia la cesión hasta el 30 de junio, el futbolista estaría encantado de volver a Madrid y los agentes de Morata negocian la mejor salida posible con el Chelsea.

Sobre Lucas Hernández, pretendido por el Bayern de Múnich, ha comentado que "Lucas está recuperándose bien, esperemos tenerlo en el equipo lo antes posible porque es un jugador clave para nosotros y siempre da el máximo", al punto que también ha añadido que "se oyen, leen y dicen muchas cosas sobre el futuro de Lucas, pero de momento es jugador del Atlético de Madrid, se va a quedar y como hace siempre, peleará y lo dará todo para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto", sentenció.

Sobre el equipo, Koke comentó que “en Girona hicimos un buen partido, nos cuesta ganar a este equipo, pero crecemos poco a poco y veo al equipo enchufado. El punto en Sevilla hay que hacerlo bueno ganando en casa al Levante”.