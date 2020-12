Koeman: “Valencia no es mi mejor recuerdo como entrenador”

El entrenador del Barcelona recordó su etapa en el conjunto Che, en la previa del partido que se disputará en el Camp Nou.

Ronald Koeman no olvida y tampoco oculta. “ no es mi mejor recuerdo como entrenador”, aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el conjunto Che. Y así justificó su afirmación: “Seguro que tomé decisiones en las que me equivoqué. Pero por lo menos ganamos un título… Es un sitio complicado y a veces falta tranquilidad para poder trabajar. Fue una estancia cortita. El club, en los últimos quince años, ha tenido muchos cambios”.

El entrenador del , además, se refirió al ambiente de la plantilla. "He visto siempre un ambiente bueno, a pesar de los partidos perdidos. Claro que es más fácil tener un ambiente positivo de alegría cuando se gana o con un partido como el del otro día con la Real, porque fue un partido muy bueno para poder presionar al contrario y eso lo hicimos bien", remarcó el holandés.

Más definiciones del entrenador

Sobre el presente de Pjanic: "En el centro del campo tenemos mucha competencia. Aleñá entró al campo antes que Pjanic porque es zurdo y necesitábamos un medio zurdo para sustituir a Pedri. Hay mucha competencia y sólo pueden jugar once futbolistas. Toca entrenar y demostrar”.

Sobre Coutinho: "Me gusta mucho este jugador, es muy bueno con balón. Últimamente ha tenido molestias que le han impedido rendir a su mejor nivel, y ahora le toca trabajar”.

El artículo sigue a continuación

Sobre Mingueza y Riqui Puig: "Son jugadores diferentes, pero me gusta gente que cada día trabaja para mejorar y coge cada posibilidad con las dos manos para mejorar. Hoy en día no es sólo calidad técnica. Puede ser que haya gente donde su posición haya mucha competencia o en los entrenos no hace suficiente para hacer pensar al entrenador para cambiar cosas".

Sobre el sistema: "Hay bastante equipos que juegan un 4-4-2 y siempre soy partidario de llenar el mediocampo con gente que pueda atacar, defender y tenga libertad en la posición. Con los centrocampistas que tenemos, podemos jugar diferente, pero no hay que obsesionarse".