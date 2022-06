Koeman: "Tengo muchas dudas de pagar 50-60 millones por Lewandowski"

Ronald Koeman, ex entrenador del FC Barcelona, ha concedido este lunes una entrevista a "Vaques sagrades", de "Esport3", en la que ha repasado los distintos temas que hacen a la actualidad del conjunto azulgrana.

"Tengo muchas dudas de pagar 50-60 millones por Lewandowski"

"Lewandowski es un gran jugador, un goleador fijo, pero tiene cierta edad. ¿35 años? Yo tengo mis dudas de pagar 50 o 60 millones por un jugador, además del salario. Quizá le queden dos años. Tendría muchas dudas para ficharlo o no ficharlo."

"De Jong quiere seguir en el Barcelona"

"Yo lo único que sé es que Frenkie de Jong quiere seguir en el Barça. Él hace un par de días dijo que quiere seguir. Lo que no sé es si el Barça quiere vender a Frenkie o necesita el dinero, porque es uno de los pocos jugadores por los que se puede sacar un precio alto. Para mí Frenkie de Jong es un gran jugador para el Barça"

"Fue un poco una liberación salir del Barcelona"

"Un presidente siempre puede dudar de su entrenador desde dentro del club. Pero estas dudas salieron a la prensa, y eso fue un gran error por su parte (de Joan Laporta). Viví un año y medio muy complicado, un tiempo sin presidente. Después las dudas de Laporta, fue un poco una liberación salir del Barça."

Koeman, en @esport3: "En Valencia fue peor, había muchos más problemas con el vestuario. En el Barça, el vestuario nunca fue un problema. Claro, de 23-24 jugadores siempre hay alguien que no está contento. Mi problema fue cuando vino el nuevo presidente". pic.twitter.com/3UOpAkv9VI — GOAL España (@GoalEspana) June 27, 2022

El sistema táctico

"Yo soy partidario de dominar el juego. Si tú juegas con tres centrales y cinco defensas, no puedes decir que es un sistema defensivo. Con este sistema durante tres o cuatro meses hicimos los mejores partidos de los últimos años. El ejemplo más claro fue la final contra el Athletic. El Barça vive del pasado, del 4-3-3, del 'tiki-taka'. El fútbol ha cambiado. Ahora es más rápido, más físico. No se puede vivir en el pasado. Si tienes Xavi, Iniesta... y Messi, a quien, por cierto, me quitaron... Esto fue un palo muy duro."

Su vida lejos de los banquillos

"Desde que no entreno dedico mi tiempo a viajar y a los míos. Es una vida bonita y, comparada a cuando era entrenador del FCB, más relajada. Ha sido un poco una liberación dejar de ser entrenador del Barça".