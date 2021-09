El técnico del barcelona tiene claro que su estado físico y mental será importante para saber cuántos minutos puede jugar el canterano ante el Benfica

El Barcelona se juega media vida en la Champions League este miércoles en el Estádio Da Luz, tras la derrota en el Camp Nou a manos de un Bayern de Múnich que pudo hacer más daño que el 3-0 final. Los blaugrana visitan a un Benfica que empató en la primera jornada ante el Dynamo de Kiev y que también necesita sumar tres puntos para seguir en la lucha por el primer puesto de la liguilla de grupos. En la previa del duelo en Lisboa, el técnico Ronald Koeman y el central Ronald Araujo atendieron a la prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Koeman, sobre Ansu: "El domingo fue un impacto fuerte para él"

Nivel del Benfica: "No sé si es el equipo más en forma, pero está muy fuerte. Tengo la experiencia de saber qué grande es. Es un partido bonito, además de un partido donde necesitamos un buen resultado. Un partido interesante porque son dos equipos que tienen su estilo y juegan para ganar".

No se juegan la clasificación: "No, imposible. Es el segundo partido de los seis. Nunca puede ser decisivo".

Versión del Levante: "El partido del otro día sin balón estuvo perfecto. Es lo que queremos. Queremos presionar al contrario, no dejar jugar, apretar bien y cuando tenemos el balón buscar espacios, tener profundidad. Lo intentamos siempre, pero hay partidos donde te sale mejor, depende del contrario. Depende de nuestra actitud también, pero es la intención que siempre tenemos".

Ansu mañana: "Ayer estaba muy cansado. Además, fue un impacto fuerte para él. Hay que tener en cuenta como puede influir el tema mental. Hoy ha entrenado sin problemas. Le intentaremos dar cada vez más tiempo. Dependerá de como está físicamente y mentalmente. No puedo decir antes de cada partido cuántos minutos le vamos a dar, dependerá de su estado".

Ansu Fati en la Nations League: "No sé nada de este tema porque no soy seleccionador. Al jugador le falta mucho. Fue un día redondo, un buen partido, un buen juego, Ansu jugó sus 15 minutos y marcó el tercero. Fue perfecto. En tema selección no puedo opinar. Solo puedo decir que ha estado diez meses fuera del campo, ha entrenado un par de semanas, ha jugado 15 minutos y ya está".

Conversación con Laporta: "No he visto al presidente esta mañana. Seguro que nos vamos a ver esta tarde".

Experiencia para el Benfica: "Lo más importante es planificar el partido, controlarlo dependiendo del contrario. Hay que dar minutos a los jóvenes, pero también el tema físico, porque es mucho jugar cinco partidos en doce días. Hay que ver como tenemos el equipo físicamente y planificarlo para sacar el mejor resultado".

Luuk de Jong: "El fichaje de Luuk fue en el último momento para reforzarnos en ataque. Dependía también de los lesioandos. Poco a poco vamos recuperando a la gente de arriba, aunque hay que tener paciencia. Es un delantero diferente y el otro día estuvo bien. Tiene la experiencia de jugar muchos años en equipos grandes de Europa".

Ataque o más precavidos: "El Barça siempre juega para ganar el partido. Nuestra intención es controlar, tener el balón, buscar espacios. El otro día jugamos casi sin extremo diestro. Hay muchas opciones de cambiar cosas porque tenemos muchos jugadores. Nos faltan jugadores de banda, por lo tanto hay que intentar llenar el medio, aprovechando que los laterales también atacan. En cualquier sistema se puede presionar al contrario, no es lo más importante. Lo importante es dónde queremos apretar al contrario".

Además, el técnico también atendió a Movistar + en la misma sala de prensa de la Ciutat Esportiva, en una entrevista en la cuál reiteró la necesidad de ser realista con la situación y los objetivos del equipo:

🗣️ Koeman: ''Hay que ser realista. Hoy en día, con los cambios que estamos haciendo con el equipo, es complicado estar a la altura de equipos muy importantes''.



⏰ 14:30h - #NoticiasVamos con @Rsierraplus y @_SaraGimenez. pic.twitter.com/F1XjnISe1w — #Vamos de Movistar+ (@vamos) September 28, 2021

Araujo, sobre Ansu: "Esto recién empieza, hay que tener paciencia"

Relación con Ansu Fati: "El festejo salió en el momento, no teníamos nada preparado. Estoy muy contento por su vuelta, porque sabemos cómo lo pasó. No es fácil estar un año fuera. Está feliz, gracias a dios pudo volver bien, metió un gol importante y lindo. Pero esto empieza y hay que tener paciencia".

Conversación con Ansu antes de saltar al campo: "Tenemos muy buena relación. Antes de empezar le dije que tuviera confianza y que hiciera lo que sabe hacer. Fue un mensaje de ánimo. Es un gran jugador y tiene mucho carácter".

Nuevo líder de la defensa: "Estoy contento por el inicio de temporada. Me estuve preparando bien durante la pretemporada y durante las vacaciones para evitar las lesiones que sufrí la temporada pasada. Trabajé duro para estar en el primer quipo. Pero recién empieza y sé la responsabilidad que tiene llevar este escudo. Hay que rendir en cada partido. Tenemos grandes defensas atrás. Estamos rotando y haciendo buenos partidos cada uno. Hay que seguir trabajando y respondiendo para cuando me toque jugar".

Aspiraciones: "Aspiramos a todo. Somos el Barça y tenemos que pelear por lo más grande, por ganar la Liga, la Copa. No hay que ir a ver lo que pasa sino competir para ganar los máximos títulos que podamos".

Ganar imprescindible: "Mañana es un partido importante y vamos a ir a ganar los tres puntos en este segundo partido de grupo. Estamos bien, venimos de un gran partido y ese es el camino".

Cambio de delantero a central: "Es verdad que empecé de delantero en Huracán de Rivera. Llegué a Montevideo jugando a veces de enganche. Pero cuando subí a primera, Sergio Cabrera me veía condiciones atrás. Recuerdo que estábamos en pretemporada, se lesionó un defensa y me metió atrás. Charlando, me dijo que de delantero sería uno más, pero que en defensa sería un gran jugador. Fue un acierto. Hoy disfruto de ser un buen defensa".