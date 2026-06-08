Koeman señala, nada más terminar el partido, un aspecto en el que la selección holandesa debe mejorar considerablemente

Ronald Koeman no está satisfecho con sus delanteros tras el Países Bajos 2-1 Uzbekistán. El seleccionador señala a la NOS que se desperdician demasiadas ocasiones claras.

«Es algo que me da un poco de dolor de cabeza», lamentó Koeman por las ocasiones falladas de su equipo. «También hoy has tenido dos o tres grandes ocasiones en la primera parte. Summerville controló mal un balón, si no se habría quedado solo ante el portero. Donyell Malen solo ante la portería».

«Generamos ocasiones, pero nos cuesta marcar y por eso no cerramos el partido antes; incluso podemos empatar por mala suerte». Uzbekistán igualó 1-1 en el descuento tras la roja directa a Guus Til por mano, pero, en la última jugada, Cody Gakpo marcó de penalti y dio el triunfo a la Orange.

El periodista Jeroen Stekelenburg le pregunta a Koeman qué puede cambiar para mejorar la definición. «A veces podríamos cambiar de banda más a menudo, para poner a Cody en situaciones de uno contra uno».

Desde la banda no puedo hacer más; solo queda confiar. Si vemos los dos últimos partidos, deberíamos haber marcado tres o cuatro goles. Seamos positivos: el domingo lo lograremos», concluye Koeman, confiado en un gran estreno mundialista ante Japón.

Stekelenburg insiste y pregunta si, tras la decepcionante actuación, Koeman piensa poner orden. «Poner orden...», responde el seleccionador entre risas. «Solo puedo indicarles que tengan más puntería ante la portería. Lo bueno es que generamos ocasiones; si no, sería un problema serio».

«No lo es, porque tenemos la calidad para marcar. Simplemente no ha ocurrido y eso es lo peor de estos dos partidos», concluye Koeman, señalando el punto débil de la selección holandesa tras los amistosos contra Argelia y Uzbekistán.