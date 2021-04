Koeman no quiere volverse loco con la opción de asaltar el liderato de LaLiga

El técnico habló en rueda de prensa antes del duelo ante el Granada que puede colocar líder al Barça

El Barça será líder mañana por la noche si gana al Granada en el Camp Nou (19:00h, Movistar La Liga). Quién lo iba a imaginar a finales de diciembre, cuando el equipo blaugrana se situaba quinto a once puntos del Atlético de Madrid. Para Ronald Koeman, la remontada ha llegado gracias a la confianza y a la efectividad que se ha ganado en los últimos partidos.

El técnico habló este miércoles antes los medios de comunicación y puso la clave de esta remontada en las 15 victorias cosechadas en los últimos 17 compromisos oficiales, una situación que ha dejado al Barça con la posibilidad asaltar el liderato de LaLiga. "Ha tenido que ser así porque sino era imposible luchar por el título", ha manifestado.

Posibilidad de liderato: "Sabemos que podemos ser líderes. Puede ser un premio, pero primero tenemos que ganar. Hay que ir partido a partido. La situación es inesperada porque hace tiempo estábamos con bastantes puntos de diferencia. Hemos logrado algo grande, es bueno poder luchar por la Liga. Mañana tenemos una oportunidad para ser líderes".

Importancia del liderato: "Es importante, pero como cualquier partido. Llevamos un tiempo de alta presión, de no poder fallar. Necesitamos los puntos. No es más importante el de mañana que los otros partidos. Es una lucha de los cuatro equipos y sabemos que tenemos que ganar todos los partidos".

Se arrepiente de haber dicho que no se podía ganar la Liga: "Tenemos una trayectoria de 15 victorias en los últimos 17 partidos. Es algo impresionante. Ha tenido que ser así porque sino es imposible luchar por el campeonato. Aunque también necesitábamos que los demás no ganaran. El equipo ha ido a mejor, está confiado, la efectividad ha subido y si el equipo está bien somos capaces de lograr lo máximo".

Pronto para ponerse líder: "Para mi no es pronto. Para mi ir primeros es lo mejor, porque los demás tienen que luchar para igualarte o superarte. Si tenemos la suerte que tuvimos cuando el Madrid perdió los últimos partidos con el Tenerife o con el penalti fallado del Deportivo seremos campeones".

Público en los estadios: "Si podemos tener público en el campo para los futbolistas es importante y bonito. Los partidos son diferentes con público, lo vi en la última jornada en Holanda. Había 3, 4 o 8.000 espectadores y los partidos evidentmente son diferentes y más emocionantes. A los equipos nos falta la gente y ojalá la podamos tener en los últimos partidos".

Euforia del equipo: "He visto al equipo muy concentrado. Los jugadores no creen que el trabajo está hecho. Ahora puede ser que seamos los favoritos para mucha gente, pero nosotros no pensamos en esto. Hemos aprendido que tenemos que ir partido a partido. No hace falta volverse loco por la posibilidad de ponernos líderes. Tenemos que preparar cada partido independientemente de lo que venga después. Lo importante es mañana, que será complicado".

Favoritismo: "El equipo que va primero es el favorito y todavía no somos primeros".

Griezmann: "Durante el verano hablé con él y para mi es un jugador importantísimo. Hemos tenido críticas por la efectividad en nuestros delanteros, también Antoine, pero para me gusta porque es jugador de equipo, siempre trabaja y entrena a tope. Ha tenido mala suerte y ahora está con más confianza. El primer gol contra el Villarreal no lo puedes hacer si te falta confianza. Está en un buen momento, muy positivo para el equipo".

Neymar: "Es importante en cualquier equipo tener a los mejores jugadores. Ya han demostrado poderlo lograr todo si están juntos en el Barça. Ahora no es así y tenemos grandes jugadores. Estamos demostrando que así podemos luchar, ya ganamos la Copa. Ahora nunca se sabe, si tenemos a los mejores las posibilidades son mayores. Pero no podemos pensar en el pasado, hay que pensar en el hoy".

El artículo sigue a continuación

Messi-PSG: "No me interesa, de verdad. No sé si es cierto. Y segundo, ojalá que Leo siga con nosotros, lo hemos dicho varias veces. Para mi tiene que acabar aquí, lleva toda la vida en el Barça. Pero al final la decisión la tiene que tomar él. No me preocupa para nada, me centro en ganar el partido de mañana. Ya veremos lo que puede pasar a final de temporada".

Hace falta un delantero: "Claro que estamos trabajando en la próxima temporada, es nuestro trabajo. Como cualquier entrenador y cualquier club. Nos falta Ansu Fati, que llevaba cuatro goles en los primeros cinco partidos. Hemos sabido vivir sin él a pesar de su juventud. Somos el equipo que ha creado más oportunidades de gol, hemos marcado 76 goles y sin tener uno o dos jugadores más arriba. El equipo ha hecho un gran trabajo ofensivo".

Fichar un crack mundial: "Como entrenador siempre intento mejorar el equipo, pero depende de la situación económica del club. Al final, el club manda, el presidente manda. Hemos hablado y seguimos hablando, pero al final siempre estará en las manos del club. Yo, con Ramon Planes y Mateu Alemany, decidimos qué necesitamos para el equipo, pero el tema del dinero es cuestión del presidente".