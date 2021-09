Koeman: "Estoy respaldado por mis jugadores; por el club, no sé"

Koeman explicó el controvertido cambio de Piqué, recalcó el nivel que tiene ahora el equipo y habló claro sobre si ve peligrar su puesto.

Ronald Koeman pasó por los micrófonos de Movistar donde fue preguntado por lo sucedido en Lisboa donde el Barcelona cayó en Lisboa ante el Benfica con estrépito. Más tarde, en rueda de prensa, analizó lo ocurrido.

Respecto a lo sucedido en el partido explicó que "el resultado final es duro de aceptar, no es lo que hemos visto en el césped, a pesar de perder rápido en el partido hemos jugado bien. Si ellos marcan y nosotros no, con cuatro ocasiones muy claras de marcar... ellos marcan de las pocas ocasiones que han tenido..."

El holandés intentó explicar por qué ganó el Benfica, asegurando que "ellos tienen mucho físico, son rápidos y son difíciles de controlar. En el primer y segundo gol debemos defender mejor. Hay otros equipos que físicamente son mejores".

El controvertido cambio de Piqué

Preguntado por qué quitó a Piqué a la media hora en un cambio polémico dijo que "tuvimos suerte de que el árbitro no nos sacó la segunda tarjeta. Teníamos un jugador con una tarjeta y casi le sacó la segunda y con De Jong tuvimos más el balón que en esa faceta y es mejor que Piqué en ese sentido. Por ello".

El problema del Barça

Cuestionado por si hay nivel en este equipo para clasificarse a octavos, Koeman afirmó que "no voy a discutir el nivel de este equipo, todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el mismo de los años pasados. Es así".

Preguntado por el culpable, dijo que "al final el culpable es el entrenador. Creo que durante muchas fases del partido el planteamiento estuvo bien. Entiendo que a partir del 2-0 tuvimos más problemas. Creo que tuvimos oportunidades para marcar dos goles. Hemos sido inferiores en la efectividad, no en el partido."

¿Posible despido?

Preguntado directamente por si se ve amenazado en la continuidad en su puesto, explicó que "solo puedo decir que estoy muy respaldado por mis jugadores y su actitud". Insistido en si el club le apoya, fue claro diciendo que "sobre el club no sé".

Insistido en rueda de prensa por su posible continuidad afirmó que “de mi futuro no puedo decir nada porque no sé qué puede hacer el club, no está en mis manos, ya veremos”.

¿El problema del Barça? "Estamos en un momento donde estamos cambiando cosas y falta mucha gente, no hay más que decir"