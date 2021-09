El entrenador del Barça conversó con el medio neerlandés 'Algemeen Dagblad', con quién admitió haberse sentido "frustrado" por las filtraciones

Ronald Koeman no se corta ante los medios de comunicación. El técnico neerlandés del Barcelona dice, habitualmente, lo que realmente piensa del club, de su presidente y de sus jugadores, con el mínimo filtro para no ofender. Este viernes, el medio de su país natal 'Algemeen Dagblad' ha publicado una conversación con el entrenador del primer equipo blaugrana, que no ha dudado en agradecer a Joan Laporta sus palabras en el programa 'Onze' de Esport3, como tampoco ha ocultado su malestar por las filtraciones sobre la renovación de su contrato y algunos detalles de una conversación privada que no le han convencido.

"Fue bueno [la entrevista de Laporta]. Pero antes de eso, salieron un par de cosas que parecían no dar apoyo al entrenador. Eso me molestó", comenta Koeman. "Hace dos semanas tuvimos una conversación sobre un nuevo contrato. Sobre esa conversación no salió nada en la prensa hasta que el presidente habló con periodistas la semana pasada, el martes, sobre la situación del club, las finanzas y otras cosas. Al final, habló de la conversación sobre le contrato. Un día después, los medios decían: 'Koeman puede firmar un nuevo contrato si cumple tres condiciones'. Yo pensé 'esto no puede estar pasando'".

El técnico neerlandés tiene claro que él es quién manda en el vestuario y en el césped. "Tengo que poder decidir quién juega", manifiesta en la entrevista el entrenador, después de que Laporta comentara ante la prensa su voluntad de ver jugar más minutos a Riqui Puig y a Samuel Umtiti. La entrevista de Koeman a 'Algemeen Dagblad' está enmarcada en la promoción de la docuserie Força Koeman, un producto audiovisual del canal online Videoland, de los Países Bajos. El técnico blaugrana reconoce que, en esta segunda parte del documental, "se han cortado algunas de mis reacciones. Se han hecho algunos cortes en la parte de mis tensiones con el presidente Laporta".