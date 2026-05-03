Kluivert a Koora: Holanda llegará a cuartos de final del Mundial y es la selección con más opciones de ganar el título

Patrick Kluivert, exdelantero de la selección holandesa, ha revelado sus previsiones sobre el futuro de los «Holandeses», dirigidos por Ronald Koeman, en el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Holanda integra el Grupo F junto a Suecia, Japón y Túnez, y debutará ante Japón el 14 de junio.

Holanda nunca ha ganado el título, aunque llegó a tres finales.

Kluivert jugó en 1998 con una generación potente; Holanda llegó a semifinales, donde Brasil la eliminó en penaltis tras gol del exdelantero.

En total, Kluivert jugó 79 partidos internacionales, marcó 40 goles y dio 7 asistencias.

Lee también:

En su entrevista con Koora... Kluivert pronostica el ganador del Clásico y de la Liga de Campeones

Al preguntarle por la selección de Holanda en el Mundial, Kluivert respondió en una entrevista con Koora: «La selección holandesa es muy fuerte; según el ranking de la FIFA está entre las seis primeras del mundo. Por la calidad de sus jugadores, podría llegar a cuartos de final si todo va bien».

Y añadió: «Con Argentina, Brasil, España y Francia, Holanda es una de las selecciones a las que hay que temer en el Mundial. Creo que podría llegar al menos a cuartos de final».

En 2022 Holanda llegó a cuartos y cayó ante Argentina en penaltis tras empate 2-2.

Sobre el favorito para el Mundial 2026, el exjugador holandés apuntó: «Es difícil elegir, pero entre Argentina, Francia y Brasil, creo que Francia tiene buenas opciones».

Sobre el posible máximo goleador, añadió: «Quizás Harry Kane (delantero de Inglaterra)».

Lea también:

Kluivert aclara a Koora su postura sobre la Liga Saudí

No te pierdas la entrevista completa de Kluivert con Koora.