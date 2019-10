Klopp 'pasa' del banquillo de la Selección alemana... por ahora

El entrenador dice que en un futuro podría evaluar la posibilidad de dirigir a 'Die Mannschaft', pero asegura que, ahora mismo, es feliz en Liverpool.

Jurgen Klopp sigue totalmente comprometido con el , pero reconoce que una oferta para entrenar al equipo nacional alemán es algo en lo que "pensaría" si alguna vez llegara.

Por ahora, continúa trabajando con Joachim Low al timón. El entrenador puede presumir de haber obtenido un triunfo en la Copa Mundial de 2014, y actualmente tiene la mira puesta en la 2020.Sin embargo, llegará un día en que se haga un cambio en el banquillo alemán. Y Klopp, dado su éxito tanto en su tierra natal con el como en dirigiendo al Liverpool, sin duda entraría en la lista de candidatos.El hombre de 52 años admite que la oportunidad de dirigir a su país es algo que le podría atraer, aunque ahora mismo no tenga el deseo de ir en esa dirección en este momento.Está 'atado' a un contrato en Anfield hasta 2022 y no tiene ganas de romperlo, ni tampoco de especular sobre su futuro desempeñando un papel que otra persona ocupa en este momento.En ese sentido, consultado en Magenta TV sobre si podía verse entrenando a Alemania, Klopp contestó: "Realmente no puedo decirlo. No sé si me gustaría. Ahora, a partir de hoy, no tengo ganas. Estoy totalmente feliz con lo que hago y eso es importante. Tampoco podría decir cien por ciento si fuera el técnico indicado para reemplazar a Low.

Klopp no ​​es fanático de las redes sociales y ésto respondió cuando se le preguntó por qué no tiene presencia allí: "Tengo más de 50 años. No uso los canales de las redes sociales. Si quiero decirle algo a la gente, hay un grupo de WhatsApp para eso. Allí están todas las personas a las que quiero decirles algo. De lo contrario, no tengo ningún mensaje para otras personas. Tampoco me interesan las vidas de otras personas. Me interesan las personas que conozco".