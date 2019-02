Klopp: "Los hinchas del Liverpool prefieren ganar la Premier antes que la Champions"

Un discurso que va a generar debate

Lo tiene absolutamente claro. A Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, le preguantaron en conferencia de prensa qué preferirían los hinchas "reds", ganar la Champions League o la Premier League. La respuesta del técnico alemán no dejará indiferente a nadie: "Si tuvieran que elegir, no tengo duda de que los hinchas del Liverpool preferirían ganar la Premier antes que la Liga de Campeones". Unas palabras que generarán debate, pero que no son ningún capricho.

La confesión de Klopp, impensable para muchos aficionados españoles que siempre dicen que lo máximo es ganar la Champions, tiene su razón de ser. El técnico del Liverpool habló del deseo de sus aficionados de levantar la Premier después de mucho tiempo, porque llevan muchos años sin conseguirlo, al tiempo que entronca con un sentimiento de gran arraigo entre los hinchas británicos: lo primero es ganar las competiciones nacionales y después, la guinda del pastel, pasa por ganar en Europa, y no al revés.

El entrenador alemán se enfrenta a un viejo enemigo una vez más este martes, cuando el Liverpool reciba al Bayern Munich en la ida de los octavos de final de la Champions League. En total, contando los encuentros que dirigió en el Borussia Dortmund y en el Mainz 05, Klopp ha disputado 29 partidos contra el equipo de Munich, el rival ante el que más veces se ha medido. Consiguió 9 victorias y 4 empates, y sufrió 16 derrotas. Sus equipos marcaron 44 goles y encajaron 57.