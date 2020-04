Klopp llama al padre de Mbappé para conocer el futuro del delantero

'Le10Sport' informa que el entrenador del Liverpool ha contactado con el progenitor del punta para saber sus movimientos

Kylian Mbappé se ha convertido en una de las piezas más cotizadas del mercado de fichajes. El delantero del está en el radar de todos los grandes de Europa, especialmente en el del .

Ahora, según publica 'Le10Sport', hay un nuevo pretendiente en la lucha por hacerse con los servicios de uno de los mejores jugadores del mundo. Este es el caso del vigente campeón de Europa, el .

El medio francés informa que el entrenador del conjunto 'red', Jurgen Klopp, ha llamado al padre del punta del conjunto parisino para dejar claro el interés del Liverpool en Mbappé y conocer de primera mano el futuro del atacante, campeón del mundo con .

No es el único el Liverpool, además del Real Madrid, equipo interesado en los servicios de Mbappé. , o United están muy pendientes de los movimientos de un jugador que por el momento no renueva con el PSG, y no tiene intención de hacerlo, lo cual sitúa a todos los grandes detrás de sus movimientos.