Klaas-Jan Huntelaar se muestra muy sincero en directo por televisión sobre su recuperación

Klaas-Jan Huntelaar reapareció el lunes por la noche tras meses alejado de los focos. El exdelantero del Ajax acudió a los Eredivisie Awards de ESPN, donde entregó el premio Johan Cruijff al Talento del Año al delantero del Ajax Mika Godts y habló sobre su recuperación del agotamiento que lo alejó del fútbol desde 2023.

En octubre de 2023 renunció a su cargo de director técnico del Ajax por agotamiento y desde entonces había permanecido alejado de los focos.

Durante la ceremonia, la presentadora Fresia Cousiño Arias le dio una cálida bienvenida y le preguntó cómo se sentía. «Me encuentro mucho mejor», respondió. «Fue poco a poco y así se va disipando, pero va por buen camino».

Sobre el difícil periodo superado, afirmó: «Cuando el tren del fútbol no para, solo puedes bajarte, vaciar la mente, reconectar contigo mismo y luego buscar el camino de regreso».

En casa, con cuatro hijos, la calma brilla por su ausencia: «Cuando me acuesto los oigo jugar al fútbol; esa vida no se puede detener», añadió con una sonrisa.

Huntelaar, que ganó el premio al Talento del Año en 2006, recordó aquel momento: «No recuerdo quién me lo entregó; creo que fue Gertjan Verbeek. Lo que quería era ser el mejor jugador; ser el Talento del Año estaba bien, pero todos soñamos con ser los mejores».

A continuación, Huntelaar anunció al ganador de esta temporada: «El ganador del Premio Johan Cruijff al Talento del Año de la temporada 2025/26 es Mika Godts», dijo entre aplausos. El delantero belga brilló en el Ajax y recibió el galardón de manos del hombre que años atrás ayudó a ficharlo.

Huntelaar recordó que vio a Godts por primera vez en imágenes de Wyscout: «Su rendimiento podía mejorar, pero el regate fue fantástico desde el principio».

Godts admitió que no lo pensó mucho cuando Huntelaar lo contactó en nombre del Ajax: «Fue muy bonito. Conocía a Klaas por los vídeos. Me convenció enseguida y no lo dudé».