Kjaer en Goal: "Lopetegui me quería, iba a seguir en el Sevilla pero apareció el Atalanta"

El central danés narra en exclusiva cómo se fraguó su salida de Nervión en las últimas horas del mercado de fichajes.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Simon Kjaer fue uno de los protagonistas del cierre del mercado de fichajes en y . El central danés dejó en las últimas horas de la ventana de transferencias el para marcharse cedido al y narra en exclusiva para Goal cómo se fraguó la operación y los motivos para el cambio de aires.

“Lopetegui vino y me dijo que quería que me quedara y utilizarme. Entonces, por supuesto, esperaba quedarme en Sevilla, que es un gran club. Estaba listo para correr el riesgo. Me lo prometieron y estoy seguro de que el entrenador habría cumplido su palabra, pero de repente apareció el Atalanta. En el fútbol, ​​las cosas a veces suceden muy rápido. Escuché el interés del Atalanta el sábado por la mañana, sentado en coche con mi familia, y de repente todo fue muy rápido. Esta era exactamente esa oportunidad única que me podía hacer dejar Sevilla", explica el capitán de la Selección de .

No obstante, el defensa reconoce que a principios de verano el Sevilla le hizo ver que estaban abiertos a escuchar ofertas por él: “Fue un verano turbulento en Sevilla, con un nuevo director deportivo en Monchi y un nuevo entrenador en Julen Lopetegui, y un equipo completamente nuevo con 14 ó 15 nuevos jugadores. Cuando comenzamos la pretemporada, había siete defensas centrales. Mi agente y yo tuvimos una buena reunión con Monchi, y todos estuvimos de acuerdo en que si aparecía una buena solución tanto para Sevilla como para mí, hablaríamos de ello. El Sevilla no me presionó para que buscara otro club. Siempre dependió de mí lo que quería hacer".

Kjaer no oculta que la propuesta deportiva del Atalanta le seduce: “Al final de la ventana de fichajes, otros clubes grandes estaban interesados, pero aún esperaba quedarme. Entonces escuché lo del Atalanta, y sentí que era perfecto. Es genial para mí. El Atalanta es un club muy bien organizado, juegan un fútbol muy emocionante, la temporada pasada fue el equipo que más goles marcó de todos los de la , y me han dicho que tienen un gran papel esperándome. Me siento completamente listo para eso, después de haber disfrutado el mejor año de mi carrera, que comenzó en la Copa del Mundo. El Atalanta terminó tercero en la Serie A y ahora enfrenta una temporada histórica al clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Esto es emocionante y personalmente es una oportunidad fantástica para mí".

Por último, el futbolista danés también desvela que Italia es un país especial para él por motivos sentimentales y familiares: “Es un sueño para mí regresar a Italia, y no exagero. Este es el país donde todo comenzó para mí en el Palermo. Luego, unos años más tarde, estuve en cedido por el Wolfsburgo durante toda la temporada, y siempre le dije a mi agente, Mikkel Beck, que algún día me gustaría volver a Italia. Amo el país; la cultura, la gente, la comida, el fútbol, ​​que es un gran cóctel de pasión y táctica. Mi esposa y yo incluso decidimos casarnos en Italia, así que eso ya quiere decir algo".