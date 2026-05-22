Kieft no entiende el entusiasmo por el posible delantero de la selección holandesa en el Mundial

En el podcast «KieftJansenEgmondGijp», Rob Jansen elogia a Brian Brobbey. Wim Kieft coincide en que el delantero del Sunderland aporta cualidades específicas a la selección holandesa, pero advierte de un aspecto negativo de cara al Mundial.

«Siempre he sido fan de Brobbey. Pero ¿tan especial es todo esto?», pregunta Kieft, quien no comprende el entusiasmo en torno al exjugador del Ajax. «La prensa holandesa ahora dice: “Brobbey es genial, esto y lo otro”. Ha marcado cinco o seis goles con el Sunderland». En realidad, el delantero ha anotado ocho tantos esta temporada con el club inglés.

Jansen discrepa: «Brobbey tiene algo importante para la selección holandesa: mucha fuerza. En un torneo duro como el Mundial, será valioso».

«¿El mejor delantero? No tenemos tantos en la selección. Pero sí llega un portento de potencia al ataque», añade el agente sobre Brobbey, con diez partidos con la Oranje.

«Esa es una gran cualidad de Brobbey. Eso también le distinguió en la liga holandesa», reconoce Kieft, refiriéndose a las cualidades físicas del jugador. «Pero Depay es igual de fuerte. Sin embargo, Depay tiene la acción individual que Brobbey no tiene».

Kieft, en cambio, teme que Memphis no esté en forma: «El Mundial empieza en tres semanas y no ha jugado desde el último partido internacional. Siempre hay que valorar si incluirlo o no».

El seleccionador Ronald Koeman anunciará la lista definitiva el 27 de mayo, día en que Memphis sabrá si disputará otra fase final con la camiseta naranja.