Wim Kieft analiza de nuevo en «KieftJansenEgmondGijp» la situación de Raheem Sterling en el Feyenoord. El comentarista de Haarlem no entiende por qué el entrenador Robin van Persie le está dando ese uso al extremo.

«Robin van Persie me parece un chico estupendo y seguro que también tenía buenas intenciones con Sterling. Pero cuando leo esta semana que quiere que Sterling juegue porque está mejorando y haciéndose más fuerte», comienza Kief su relato sobre el extremo del Feyenoord.

Y añade, visiblemente enfadado: «Maldita sea, con 88 partidos internacionales, no puedes jugar tu último partido en Países Bajos contra el PEC Zwolle. Yo habría dicho: chicos, eso no lo voy a hacer».

El presentador Michel van Egmond recuerda que, además, Sterling fue sustituido por Van Persie en Zwolle. Los de Róterdam acabaron imponiéndose al PEC gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp lo compara con un excompañero de Sterling: «Vi por casualidad dos o tres goles de Theo Walcott. Se iba del lateral y lanzaba el balón por encima. A ese ya no lo alcanzaba nadie».

«Pero si pierde entre un 20 y un 30 % de eso, se acabó. Sterling también lo tenía. Todo a base de velocidad», analiza Van der Gijp sobre el extremo, cuya continuidad en el Feyenoord aún es incierta.

«¿Qué ha llevado a Sterling a hacer esto?», se pregunta en voz alta su compañero de mesa, Rob Jansen. «Porque ha sido un jugador de primer nivel, y no un chaval cualquiera. ¿Quién demonios ha dicho: hagamos esto?».

Para terminar, Kieft intenta explicar la llegada de Sterling al Feyenoord. «Quizá Van Persie le pidió ayuda y ya se conocían. No lo sé, Rob. Hubiera sido mejor que fuera al Girona, pero allí no lo querían».