Kieft comprende la ira del delantero del Ajax Wout Weghorst y explica inmediatamente por qué

Wim Kieft comprende perfectamente el enfado de Wout Weghorst durante el Ajax - FC Twente (1-2). El delantero fue sustituido antes de tiempo, siendo Don-Angelo Konadu su sustituto. Weghorst marcó el gol del empate, pero eso no fue suficiente para conseguir un resultado positivo en casa.

Durante su sustitución, Weghorst se mostró visiblemente molesto por tener que abandonar el campo. Al llegar a la banda, se negó a dar la mano al entrenador interino Óscar García.

Tras el partido, el periodista Cristian Willaert quiso entrevistar a Weghorst para ESPN, pero el internacional de la selección holandesa se negó. Steven Berghuis sí concedió una entrevista y destacó que el Ajax no había jugado lo suficientemente bien contra el Twente, que fue superior en la segunda parte en el Johan Cruijff ArenA.

René van der Gijp habla el lunes en KieftJansenEgmondGijp, entre otras cosas, sobre Weghorst. «Puedes decir una y otra vez que Sterling ya no toca el balón y que Wout está un poco desorientado, pero a estas alturas ya lo sabes. Ya no me sorprende. Como dijo Wim en su día: ese chico no está del todo bien. Ahí te quedas mirándolo boquiabierto. A mí me parece bien todo lo que hace».

«Entendí por qué Weghorst estaba enfadado», dice Kieft en defensa del delantero del Ajax. «¿Por quién lo sustituyen? Por un canterano que ha marcado cuatro goles en tres temporadas. Dolberg está en el banquillo. ¿Y para qué, para salir cinco minutos? ¿O es que también podría salir media hora? Así que lo entiendo perfectamente».

Weghorst, de 33 años, tiene contrato con el Ajax hasta el 30 de junio de este año. Parece que el veterano se despedirá de Ámsterdam al final de esta temporada, con el FC Twente como posible siguiente destino en el ocaso de la carrera de Weghorst.

Tras el partido del pasado sábado, Weghorst suma 59 partidos con el Ajax. En esa racha ha marcado diecinueve goles, mientras que ha dado un total de cuatro asistencias.