Wim Kieft analiza en «KieftJansenEgmondGijp» la situación de Raheem Sterling en el Feyenoord. El comentarista de Haarlem no entiende por qué el entrenador Robin van Persie lo está utilizando de esta manera.

«Van Persie es un chico estupendo y seguro que quiso ayudar a Sterling. Pero esta semana leí que quiere que juegue porque está mejorando y haciéndose más fuerte», explica Kieft.

Y añade, visiblemente enfadado: «Maldita sea, con 88 partidos internacionales, no puedes jugar tu último encuentro en Países Bajos contra el PEC Zwolle. Yo habría dicho: chicos, eso no lo hago». En realidad, Sterling llegó a 82 partidos con Inglaterra.

El presentador Michel van Egmond recuerda que Van Persie además lo sustituyó en Zwolle, y Rotterdam ganó gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp lo compara con un excompañero de Sterling: «Vi unos goles de Theo Walcott; se iba de un lateral y lanzaba el balón por encima. Imposible alcanzarlo».

«Pero si pierde entre un 20 y un 30 % de eso, se acabó. Sterling también lo tenía. Todo a base de velocidad», analiza Van der Gijp, quien duda sobre la continuidad del extremo en el Feyenoord.

«¿Qué ha llevado a Sterling a hacer esto?», pregunta en voz alta su compañero de mesa, Rob Jansen. «Ha sido un jugador de primer nivel, no un chaval cualquiera. ¿Quién demonios ha dicho: hagamos esto?».

Para terminar, Kieft intenta explicar la llegada de Sterling al Feyenoord. «Quizá Van Persie le dijo: “¿Quieres echarme una mano?” Quizá se conocían bien. Tampoco lo sé, Rob. No tengo ni idea. Hubiera sido mejor que se fuera al Girona, pero allí no lo querían».