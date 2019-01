Keylor Navas vuelve al arco de Real Madrid en Montilivi

El arquero costarricense será titular en la vuelta de cuartos de final ante Girona, luego de perderse la ida por una lesión en el aductor.

Tal y como anunció Santiago Solari en la conferencia de prensa del miércoles, Keylor Navas está recuperado de la lesión en el aductor que le hizo perderse la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante Girona (4-2 para los blancos) y volverá a los once titulares este jueves, en el duelo de vuelta que se disputa en Montilivi.

El arquero costarricense, de 32 años, disputará su noveno partido de la temporada por todas las competiciones, y en los 8 anteriores promedia un tanto recibido por encuentro. Sus últimas actuaciones (dos duelos frente a Leganés por Copa y uno por La Liga ante Betis) lo habían puesto a discutir mano a mano por la titularidad con Thibaut Courtois, pero la lesión volvió a relegarlo.

"El día que piense que no puedo ser titular, me iré a mi casa", había declarado el tico a principios de enero, y Solari tiene claro que, un arquero ganador de tres Champions League, no puede ser dejado de lado así como así.

Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images