Kevin Santamaría criticó el trabajo de Carlos De los Cobos

El delantero que juega en Perú, es un fiel crítico del trabajo del seleccionador mexicano.



El trabajo que ha hecho Carlos De los Cobos al frente de la Selección de El Salvador no le gusta a Kevin Santamaría, volante que milita en el Llacuabamba, de la Primera División de Perú. Esto, a pesar de que el técnico tiene a su equipo entre los mejores seis de la región.



“Todos suben el nivel, y nosotros nos quedamos ahí, no puede ser que los otros suban. Es responsabilidad de la FESFUT. Si no hay una idea de juego y a qué jugar, es complicado y todos los jugadores lo saben”, dijo el mediocampista al programa “Los Provocadores”.





Y prosiguió: “Lo que se ve no se puede negar, si juegan mal es porque es evidente. No puedo decir que está bien como cuando estaban con el profe Albert Roca o Eduardo Lara. Las islas nos complican y estamos jugando feo”.