Kevin Großkreut, el campeón mundial que juega en Tercera División

El dúctil futbolista alemán pasa sus días en el Uerdingen 05 de la 3.Liga tras reinventarse de indisciplinas, traspasos fallidos y de la gloria misma.

Kevin Großkreutz está de vuelta en North-Rhine Westphalia. Pero en el Uerdingen de la Tercera división. La 3. Liga acoge a un campeón del mundo que enfilaba su carrera hacia su mayor potencial y que después de la corona más importante se derrumbó, aunque sigue vigente.

Kevin es un enamorado del . Con el más grande de la ciudad, que lo fichó desde el Rot Weiss Ahlen, jugó seis temporadas y una séptima entre la 3. Liga y la Regionalliga West en la que se encontraba la filial del BVB. Ganó lo imaginable: dos veces la , una DFB-Pokal, una Supercopa local. Perdió el título más grande para los clubes: la , con su presencia estelar en la recordada final que coronó a Bayern Münich ubicado como extremo. Löw le confió, dos años después de ese capítulo, un espacio en la lista definitiva de 2014.

Más equipos

No sumó minutos en el mundial pero se coronó junto a sus compañeros en la final ante , ganada a los 113 minutos con el gol de Mario Gotze. Sería su última alegría en la élite del fútbol, con 26 años. En 2015 la FIFA no aprobó el traspaso al porque los turcos no presentaron la documentación a tiempo. Bajó a la filial y los de Estambul lo vendieron apenas podía hacer efectivo el viaje. Pero con el se fue al descenso y le rescindieron por enfrascarse en una pelea fuera de un bar. Había llevado a compañeros y quedó hospitalizado. El Dortmund se preocupó en el momento. Le escribieron que "los errores son una cosa, pero tomar responsabilidad es otra. Querido Kevin: mucha fuerza y paz para ti y tu familia".

Fehler sind das Eine, Verantwortung zu übernehmen ist das Andere. Lieber @fischkreutz_KG: Dir und Deiner Familie viel Kraft und Ruhe! https://t.co/DuPyEiSf53 — Borussia Dortmund (@BVB) March 5, 2017

En el Darmstadt (2. Bundesliga) encontró continuidad pero decidió volver a Renania del Norte. Con el Uerdingen no peleó por el ascenso en la temporada pasada, y está lejos aunque con opciones en su segunda. Para dejar atrás sus problemas conductuales, que no le permitieron mantenerse en la alta competencia germana, pasa sus días con su familia, que sigue creciendo, y le entrega guiños constantes al Borussia con el que tanto ganó. Su historia con Die Mannschaft terminó, en cancha, en la caída 2-4 a manos de Argentina, la poco dulce revancha albiceleste de septiembre de 2014. Ante completó otros 90' en marzo de ese año, antes de ir a Brasil, y marcó a Beausejour en la actuación más vistosa de la Generación Dorada.

Por la copa alemana, el Dortmund visitó el Merkur Spiel-Arena y se impuso 2-0 a fines de 2019. Grosskreutz se llevó tarjeta amarilla y la impagable alegría de reencontrarse con los colores que ama, hoy desde la tribuna y su reinvención de vida.