Kevin Álvarez se despide de Olimpia con una emotiva carta

El lateral derecho hondureño deja los Melenudos y tiene todo listo para seguir su carrera profesional con Marathón.

La relación entre Kevin Álvarez y Olimpia ha llegado a su fin. Luego de cinco años de entrega y dedicación, el lateral derecho le puso punto final a su ciclo con los Melenudos en una emotiva carta que compartió en las redes sociales.

De esta manera, el nacido en San Pedro hace 22 años dejará el conjunto de Manuel Keosseián para vestir los colores de Marathón, donde ya se entrena y seguiría su carrera, excepto que llegue lleguen alguna oferta tentadora desde el extranjero antes del 31 de enero.

Álvarez, quien jugó 121 partidos en la Liga Nacional de Honduras, ganó dos títulos de Liga, una Copa Presidente y una Liga de Concacaf.

La carta completa de Kevin Álvarez a Olimpia :

Gracias Club Olimpia por todo en seis años y medio de estar en la institución más grande de Centroamérica, de portar la camiseta más ganadora y más gloriosa de toda Honduras. Por eso daba la vida y la sudaba como se debía. Aprendí mucho, me equivoqué, me corrigieron y me ayudaron a crecer desde mi debut en 2013.

Sentí la responsabilidad y el peso de su historia, trabajé duro y con trabajo me gané el cariño de su gente que es mucha, porque cada gota de sudor cuenta cuando es para alcanzar la gloria, porque Olimpia es grande por sus títulos, por su historia y termina de concretarlo su gente.

Ojalá lleguen jugadores que sientan la camisa como muchos dentro del plantel actual y que regalen alegría a toda su gente. Logré poco con el club pero lo di todo que es lo importante y ahora solo agradezco a los directivos y entrenadores.

"Algunos de los números detrás de tanto sacrificio. Gracias a la Ultrafiel por el cariño y su aliento en cada partido. Dentro de la institución dejé amigos y compañeros que me enseñaron mucho. NO ME VOY POR DINERO, me voy para seguir creciendo. !Los llevo en el corazón... Dios los bendiga y aguante Olimpia!