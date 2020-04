Kempes, a Goal: "¿Rebaja salarial? Si los clubes no ingresan dinero, no podrán pagar"

El 'Matador' repasa desde Estados Unidos la actualidad de un fútbol marcado por el COVID-19; "Los profesionales no tendrán problemas si no cobran".

Es imposible empezar hablando de otra cosa que no sea del coronavirus, y lo hemos visto muy activo en las redes sociales refiriéndose a la pandemia. Incluso con iniciativas para recaudar fondos. Primero cuéntenos cómo es esa iniciativa que ha tenido para ayudar a combatir al virus.

"Para frenarlo tenemos que estar todos de acuerdo, quedarnos en casa, no salir, protegerse lo máximo posible. Salir al mercado o a la farmacia el menos tiempo posible y cerquita de casa. La fundación Mario Kempes Sport Fundation la creamos en la familia, no vamos a ser ni más ricos ni más pobres por vender esto y que el dinero vaya a una ONG. Todos tenemos que poner ese granito de arena para que todo esto dure lo menos posible".

¿Dónde y cómo lo encuentra la cuarentena, qué hace para pasar el tiempo?

"Acabo de jugar a las cartas con mi hija, tomamos el sol acá en La Florida ( ). Estudio un poquito inglés, lo intento pero es bravo... Trato de pasarlo lo mejor posible, hacerlo divertido cosa de no aburrirme mucho, aunque cada vez que jugamos a las cartas pierdo".

¿Qué hace el Gobierno de Estados Unidos para combatir el coronavirus y cómo le parece que se ha actuado en y en ?

"Esta pandemia atacó de tal forma que agarró a todos desprevenidos. Empezó por Europa, después llegó a Estados Unidos, pero afecta a todo el mundo. No hay que echarle la culpa a España, ni a ni a Estados Unidos. Esto viene de Asia y de ahí se desparramó para todos lados. No lo supieron agarrar a tiempo, es verdad. No se encuentra la vacuna, es verdad. Pero el ser humano ha sabido aguantar esta clases de garrotazos y siempre hemos salido adelante. Hay que tener el cuidado normal de cada uno. En España se dieron cuenta porque son muchos muertos, como en Italia. Acá en Estados Unidos, en Nueva York, que es un estado muy grande, no sé si han calculado la gente que entra por los aeropuertos, pero los agarró desprevenidos. Más tarde o más temprano, lo vamos a solucionar. Siempre y cuando pongamos lo que tenemos que poner de nuestra parte".

En Argentina hay mucha gente que sale a la calle porque no tiene más remedio, que es independiente o que trabaja en negro. Suena espantoso, pero da la sensación que mucha gente debe elegir cómo morir, si de hambre o de coronavirus

"Lo que dices es totalmente cierto y triste. Yo me arriesgaría, si trabajara en negro, a jugarme la vida para llevar el dinero a mi casa, pero ese dinero lo tendría que dejar en la puerta para no contagiar a mi familia. Porque si vas a trabajar, y después entrás y estás contagiado, no sé para qué vas a trabajar. Entiendo que tienen que llevar el pan nuestro de cada día a casa todos los días, pero si nosotros hacemos eso, que mucha gente quiere hacer, y trabaja en negro, esto no lo vamos a manejar nunca. Ese es el gran problema. No hay que buscarle la quinta pata al gato, pero esta vez sí que el gato tiene cinco patas. O llevo comida para mi familia y la pierdo, o me quedo en casa y mi familia no tiene para comer. ¿Qué hago? ¿Voy a robar? No puedo robar. Entonces es complicadísimo. Hay gente que se está arriesgando por nosotros, como los médicos, enfermeros, recolectores de basura... Ellos tienen que salir sí o sí a la calle con un permiso especial para cumplir su labor. Pero si no cumplimos las normas los que no tienen que salir de casa, o no tenemos la necesidad de salir... nos tenemos que quedar en casa".

La o el han acordado rebajar el sueldo de sus jugadores. ¿Es complicado plantearle eso a un futbolista?

"Por más que digan lo que digan los clubes, si los clubes no tienen dinero no van a poder pagar. Por más que rebajen, que aumenten, que descuenten... Hoy en día es muy complicado pagarle a los jugadores cuando no te entra dinero. A lo mejor los sponsors ya pagaron lo que tienen que pagar en el año y las instituciones ya se lo han gastado en otra cosa. Los jugadores profesionales, profesionales (remarca), de la Juve, del Barça, del Madrid, del Atlético, del y de toda esa gente, si no pueden cobrar, no creo que tengan problemas. Es lo que menos me preocupa. Si nos vamos a la C, a la D, a la Z, ahí sí que van a tener problemas. Pero en instituciones que pagan fortunas, si no pagan por tres o cuatro meses, no creo que vayan a sufrir un descalabro económico. Es lo que menos me interesa. Deportivamente me preocupa más de la quinta o tercera categoría para abajo".

¿Qué opina de que el 35% en el haya dado positivo de coronavirus? En Italia los científicos dicen que la eliminatoria contra el fue una 'bomba biológica', y Dani Parejo cree que no debió haberse jugado ni siquiera aquella jornada de Champions

"Si esto sigue adelante y no pasa ninguna desgracia, será un susto más. Pero yo creo que sí, que se podía haber evitado. Porque en Bérgamo, donde está el Atalanta, ya había problemas después del primer partido, que fueron 60 mil personas. Allí empezaba el problema para Italia. Pero volver a lo que pasó hace mes y medio no vale la pena, ya pasó. Vamos ahora a tratar de solucionar el problema. Tratar de sentarnos en la televisión para que los que tienen la posibilidad de solucionarlo, lo hagan. Y que no vengan los clubes a decir que el 30 de abril o el 1 de mayo empieza la competición. No digamos tonterías, por favor".

¿Cómo cree que deberían resolverse el título, el descenso y los ascensos si la temporada no puede acabar?

"No sé, uno piensa que primero hay que resolver el tema del coronavirus, luego ver qué puede pasar. Es una locura pensar en jugar el 1 de mayo, cuando se ve todavía que, por ejemplo, en Argentina recién en abril hay una posibilidad muy remota, muy remota (repite) de que la cuarentena se termine, y no para todos, sino por etapas. Si le dan el título al Barcelona, al Madrid, a la Juve, al Liverpool, es lo que menos me importa. Y nosotros trabajamos de eso. Pero no me importa. Ok, saldrá campeón, festejarán en diciembre. Pero acá lo más importante es la vida humana, el sacrificio humano que uno hace para solucionar esto cuanto antes".

LA ACTUALIDAD DE LOS GRANDES

¿Qué necesita el Valencia?

"El Valencia es más un equipo en general que un equipo de jugadores puntuales. A lo mejor, saca una figura de tanto en tanto, pero es más un equipo que un goleador, por ejemplo. Hay equipos que son más de individualidades para salvar la temporada, pero no es el caso del Valencia".

¿Cómo lo está haciendo Albert Celades?

"Hizo las cosas bien, entró en un momento complicado pero no sabemos lo que puede pasar ahora. Vamos a ver cómo termina".

Usted sabe de goles, ¿ve a Haaland en el Madrid?

"Nunca fui centrodelantero, no fui un 9 puro. Tenía mucha libertad. Pero no creo que un jugador solo solucione los problemas que ya tienes de dos o tres años atrás. Ni que te solucione los de ese año ni los de los siguientes. Si eres de esos jugadores diferentes, tendrás que tener atrás un equipo que te respalde. Benzema en el Madrid anda muy bien, y cuando estaba Cristiano Ronaldo era el 'espadachín'. Y el otro era el héroe. Pero así es el fútbol. Benzema es un gran jugador y, si llegan a traer a otro jugador diferente, hay que ver si se sabe adaptar a un fútbol que no sólo es tan complicado como la Liga de España, sino al Madrid, que es uno de los grandes del fútbol mundial".

¿Debe ir el Barcelona a por Neymar?

"Tuvo sus oportunidades en el Barcelona. Para ser el número uno del mundo se fue a , pero se equivocó feo. Ganan siempre la liga local, pero a nivel de Champions no están funcionando y si no funcionas a nivel de Champions, ni con la Selección, es muy difícil ser el número uno".

¿Qué le pareció que Kloop se quejara del Atleti en vez de felicitarle?

"El Atlético hizo el juego de siempre y el Liverpool, que estaba de capa caída, se encontró con un muro, un trabajo espectacular del Atleti que Kloop no supo leer. Y se tuvo que ir de la Champions. No siempre los que juegan bien ganan. El Atlético jugó muy bien ese partido".