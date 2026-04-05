Kees Kwakman está muy alarmado por la preocupante tendencia en el Feyenoord

Robin van Persie ha visto cómo Anis Hadj Moussa, Leo Sauer y Anel Ahmedhodzic se sumaban esta semana a la lista de lesionados del Feyenoord. La larga lista de lesiones en De Kuip ha dejado a Kees Kwakman incrédulo de cara al partido fuera de casa contra el FC Volendam.

«Hay fases en una temporada en las que las cosas pueden salir mal», así comienza Kwakman su análisis en ESPN. «Entonces, un entrenador aún puede elegir. Pero a lo largo de la temporada ves que hay momentos en los que no hay nada que elegir».

El analista de Volendam continúa: «En la pretemporada nos preguntábamos cómo le iría a Van Persie en el centro del campo del Feyenoord. Pero ahora ya se alegran de tener tres. Es increíble. Y hoy también faltan unos cuantos, increíble. Esto lleva siendo así toda la temporada en el Feyenoord».

Van Persie y el director técnico Dennis te Kloese estaban furiosos por la rotura muscular que Sauer sufrió con Eslovaquia. El Feyenoord quería que el extremo izquierdo solo jugara unos minutos como suplente, pero el seleccionador Francesco Calzone alineó a Sauer sin más. Los de Róterdam exigen ahora una compensación económica.

Karim El Ahmadi da su opinión sobre el delicado asunto de Sauer. «Si ese partido es tan importante y todo el país te apoya porque eres un jugador clave, yo también lo daría todo. Sauer podía ir al Mundial y quería hacerlo por su país. Creo que él mismo fue el protagonista en todo esto».

Kwakman complementa a su colega analista: «Ponte en el lugar de Sauer. Eslovaquia también podía haber llegado a la final de la repesca y entonces se le podría haber alineado de titular en ese partido. Hay muchos escenarios que podrían haber gestionado mejor. Pero, visto en retrospectiva, es sobre todo muy amargo para Sauer y el Feyenoord. Hoy les habría venido muy bien su impulso», señala en referencia al encuentro en Volendam.

Eslovaquia cayó por 3-4 ante Kosovo en la semifinal de la repesca del Mundial. Esto supuso el fin definitivo de sus esperanzas de participar en la fase final de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.