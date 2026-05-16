Kane cierra la temporada de la Bundesliga con un hat-trick en su despedida del Bayern

Harry Kane guió al Bayern Múnich a un 5-1 sobre el Colonia con un hat-trick en la última jornada de la Bundesliga. El campeón superó al recién ascendido con tres tantos del inglés, que ya suma 36 en la liga. En el Allianz Arena se despidieron varios jugadores y el árbitro Deniz Aytekin.

Antes del partido se despidió a Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson. Vincent Kompany introdujo varios cambios: Manuel Neuer, Dayot Upamecano y Luis Díaz regresaron al once. El Bayern dominó desde el inicio, aunque la primera ocasión tardó en llegar.

Tras un disparo alto de Kane tras jugada de Jamal Musiala, llegó el 1-0 en el minuto diez: Musiala centró desde la derecha, Joshua Kimmich prolongó de cabeza y Kane remató de volea. Tres minutos después, el inglés amplió la ventaja con un tiro libre lanzado corto tras una falta sobre Musiala al borde del área.

El Colonia recortó distancias cuando El Mala, tras pase de Musiala, definió con calma ante Neuer: 2-1. Pero cuatro minutos después Tom Bischof sentenció de disparo raso tras una jugada de Lennart Karl.

El Bayern siguió dominando: Luis Díaz obligó a intervenir a Marvin Schwäbe y, justo antes del descanso, Musiala golpeó el poste tras pase de Kane. El Colonia apenas respondió y se marchó al vestuario 3-1 abajo.

Tras el descanso, el Colonia dominó la posesión y buscó el gol con más ímpetu. Linton Maina inquietó desde su entrada, y Marius Bülter cabeceó al larguero. Lennart Karl golpeó un poste, mientras Díaz se mostraba peligroso en el área.

En los últimos minutos, Kane sentenció el partido y completó su hat-trick. Goretzka recuperó el balón en el centro del campo y se lo cedió al delantero, que disparó desde lejos al ángulo izquierdo: 4-1. Con este tanto, Kane llegó a 70 goles y asistencias esta temporada con su club.

Después, los despedidos Guerreiro y Jackson entraron como suplentes, mientras que Neuer se retiró por lesión. Jackson, que volverá al Chelsea, cerró su etapa bávara con un gol: recibió de Díaz y definió de cerca: 5-1.