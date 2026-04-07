Kai Havertz da la victoria al Arsenal, que no estaba en su mejor momento, en los últimos minutos ante el Sporting de Lisboa

El Arsenal ganó in extremis el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, a domicilio ante el Sporting de Lisboa. En una Lisboa lluviosa, Kai Havertz marcó el único gol del partido en los últimos instantes: 0-1. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles a las 21:00 horas en el Emirates Stadium.

Por poco, el Sporting no se habría clasificado para estos cuartos de final. Los portugueses perdieron el partido de ida de los octavos de final por 3-0 ante el FK Bodø/Glimt, pero lograron remontar en el partido de vuelta en casa: 5-0 tras la prórroga. El Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen en los octavos de final, con un resultado global de 3-1.

El Arsenal, que tuvo que prescindir del lesionado Jurriën Timber, se vio enseguida acorralado en una entretenida fase inicial. Así, Maximiliano Araújo estrelló un potente disparo en el larguero tras un magnífico pase de Ousmane Diomande y, poco después, ese mismo lateral izquierdo vio cómo un disparo lejano se iba por encima del larguero.

A continuación, el Arsenal también se hizo notar. Un tiro libre de Martin Ødegaard estuvo a punto de ser rematado en propia puerta por Diomande, tras lo cual el córner posterior de Noni Madueke acabó directamente en el larguero. Así, ambos equipos ya habían golpeado el poste una vez en el primer cuarto de hora.

La fase inicial fue prometedora, pero lo que ambos equipos mostraron en el resto de la primera parte fue bastante decepcionante. Aparte de un disparo de Ødegaard atajado por Rui Silva, prácticamente no hubo más ocasiones que destacar.

En general, el Sporting fue el equipo que llevó la iniciativa en la primera parte. Tras el descanso, fue el Arsenal quien dominó durante mucho tiempo. Leandro Trossard disparó fuera, Rui Silva detuvo los intentos de Ødegaard y Gabriel Martinelli, y a Martín Zubimendi le anularon su primer gol por un fuera de juego previo de Viktor Gyökeres.

Pero el Sporting también creó peligro de vez en cuando, sobre todo hacia el final. Tras un pase atrás del brillante Araújo, Francisco Trincão disparó fuera y, en los últimos compases, Geny Catamo estuvo a punto de marcar en tres ocasiones. Primero envió el balón ligeramente fuera y, más tarde, vio cómo David Raya detenía con habilidad tanto un cabezazo como un disparo.

Así, parecía que ambos equipos se encaminaban hacia un empate sin goles, pero justo antes del final, Havertz decidió lo contrario. Martinelli dejó a su compañero alemán, también suplente, solo ante Rui Silva con un bonito pase, y Havertz remató: 0-1.