Juventus y AS Roma agradecen al Nápoles el resultado favorable ante el Como

El clásico italiano entre Como y Nápoles acabó el sábado sin goles. El Como dominó, pero no acertó a marcar. Este resultado casi asegura al Nápoles, segundo, la clasificación para la Liga de Campeones. El Como, quinto, puede ser superado por la Roma y ve cómo la Juventus, cuarta, puede alejarse a cinco puntos.

Al descanso se llegó con 0-0 gracias a las intervenciones de la defensa napolitana, pues el Como generó las ocasiones más claras. Anastasios Douvikas, exdelantero del FC Utrecht, falló un mano a mano que despejó Amir Rrahmani bajo los palos.

El Nápoles buscó espacios esporádicamente y la zaga local respondió sin grandes apuros. El Como generó más ocasiones, pero Martin Baturina también falló: el croata envió alto un remate desde cerca.

El portero napolitano, Vanja Milinkovic-Savic, también se benefició de la falta de puntería rival, sobre todo cuando Assane Diao falló un mano a mano tras un mal control.

Tras el descanso el guion no varió: el Como dominó y el Nápoles reaccionó. Diao cabeceó al poste y poco después Milinkovic-Savic salvó otro intento de Baturina.

Hasta diez minutos del final no llegó la ocasión más clara: Scott McTominay controló un pase en profundidad y disparó, pero el balón se marchó a pocos centímetros del arco.

Ese momento dio algo de confianza al Nápoles. Matteo Politano encontró espacio para rematar de forma magnífica, pero su disparo se estrelló en el poste. El 0-0 final puede costarle caro al Como en su lucha por la Liga de Campeones.