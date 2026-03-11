Juventus, Vlahovic completa el entrenamiento con el grupo: convocado para el partido contra el Udinese

Noticia importante del entrenamiento matutino de la Juventus: según informa Il Bianconero, Dusan Vlahovic ha completado toda la sesión con el grupo. El delantero serbio se ha recuperado porcompleto y solo le queda recuperar minutos y forma física, por lo que parece que será convocado para el partido del fin de semana contra el Udinese. Y quién sabe si Spalletti, en ese caso, no decidirá ya darle unos minutos de juego.

VUELVE CON EL UDINESE - El problema muscular ya está casi totalmente superado, pero da la impresión de que el equipo médico quiere ser prudente tras una baja tan larga. Spalletti, en la rueda de prensa previa al partido, pronosticó su regreso al banquillo, fijado para el partido contra el Udinese, programado para el 14 de marzo.

EL CONTRATO - Estas últimas semanas que nos separan del final del campeonato serán decisivas también para el futuro de Vlahovic, cuyo contrato con la Juventus expira el próximo 30 de junio. El impacto no excepcional de David y Openda podría empujar a la directiva bianconera a acelerar la renovación del serbio, siempre y cuando el jugador acepte una reducción sustancial de su salario con respecto a los 12 millones actuales. Una cifra que ya no es sostenible, sobre todo si la Juventus no se clasifica para la Liga de Campeones: en cierto sentido, por lo tanto, podría ser Vlahovic quien, con su rendimiento, «decida» su propio futuro.