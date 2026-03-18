Juventus, Vlahovic a un paso de renovar: el final feliz es el favorito en las apuestas; el serbio seguirá en el equipo bianconero a 1,65

De estar prácticamente apartado en el equipo a renovar el contrato. Este parece ser el final feliz del caso Vlahovic en la Juventus. De hecho, el delantero serbio está a un paso de firmar la prolongación de su contrato con los bianconeri hasta 2028. Una hipótesis que ya es casi una certeza, según las casas de apuestas, que ofrecen una cuota de 1,65 en Snai a que el exdelantero de la Fiorentina siga en la Continassa también la próxima temporada.





Las buenas noticias para Luciano Spalletti no terminan aquí: Vlahovic está, de hecho, listo para reincorporarse al equipo el sábado por la noche en el Allianz Stadium contra el Sassuolo, cuatro meses después de su grave lesión. El regreso con gol del serbio (que lleva tres tantos en la liga) se paga a 2,08 veces la apuesta en William Hill. Su último gol en la Serie A se remonta ya al penalti transformado en el 3-1 de la Juventus contra el Udinese el pasado 29 de octubre.