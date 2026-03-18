Juventus: Thuram sigue entrenando por separado; sus sensaciones de cara al partido contra el Sassuolo

La Juventus se ha puesto manos a la obra en La Continassa para preparar su próximo partido de liga, en el que los bianconeri recibirán al Sassuolo en el Allianz Stadium de Turín el próximo sábado. El equipo ha entrenado a las órdenes de Luciano Spalletti, quien aún está a la espera de saber si podrá contar con Khephren Thuram para el partido contra los neroverdi, tras salir maltrecho del encuentro disputado en el campo del Udinese.





LA LESIÓN DE THURAM - El francés recibió un golpe en el tobillo durante la primera parte: tras aguantar el dolor, el jugador nacido en 2001 tiró la toalla al comienzo de la segunda parte, cuando, tras apenas 4 minutos, fue sustituido por Teun Koopmeiners. En los días siguientes, aunque sin causar demasiada preocupación, Thuram siempre ha entrenado al margen del resto del grupo.





AÚN APARTE - También hoy, el centrocampista francés ha trabajado aparte del resto del grupo, pero su situación parece haber mejorado notablemente con respecto a hace unos días.









A PARTIR DEL JUEVES CON EL GRUPO

De hecho, el regreso de Thuram al grupo está previsto para el jueves 19 de marzo. El francés volverá así a realizar el entrenamiento completo junto al resto del equipo y, por lo tanto, estará disponible para el partido contra el Sassuolo programado para el sábado 21.