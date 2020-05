Juvenil Emiliano García reveló acercamientos para emigrar a Europa

García Escudero debutó en Primera División en el Apertura 2019 con Puebla.

Emiliano García, delantero Sub 17 del , mencionó que ha tenido varios acercamientos para dejar la a su corta edad y experimentar en el futbol del viejo continente.

García Escudero, quien ha cumplido con el proceso de Fuerzas Básicas con la Franja, ha sido convocado en diferentes ocasiones con menores de Selección mexicana, algo que lo llevó a debutar en Primera División en el Apertura 2019.

“Me han comentado sobre algunas posibilidades (de jugar en Europa), hubieron ciertos acercamientos pero por el momento intento mantener los pies sobre la tierra”, dijo el futbolista de 16 años a Bolavip.

Más equipos

El ofensivo únicamente ha disputado un partido en el máximo circuito y su participación se ha limitó con la Sub 17 y Sub 20 en el Clausura 2020 donde hizo dos goles en once partidos hasta la cancelación del futbol de dichas categorías en el semestre por la pandemia de coronavirus.