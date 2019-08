Juvenil del América le mienta la madre a Ménez y la hija de Miguel Herrera aprueba el comentario

Además, el jugador del equipo Sub 16 de las Águilas se atrevió a llamar al francés 'huesos de popote'.

Tal parece que Miguel Herrera no era el único integrante del club que no quería Jérémy Ménez en el América, pues un jugador del equipo Sub 16 insultó al francés en las redes sociales.

Ménez anunció su salida del equipo a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, el usuario fercho_tato, al cual sigue Miguel Herrera, respondió el post con un par de insultos bastante fuertes, comentario al que la hija del Piojo le dio Me gusta.