Julio Comesaña se va del Junior como campeón y aclara que no fue por Teo

El uruguayo pensaba estar hasta fin de año, pero habría anticipado su decisión para salir por la puerta grande.

Tras conseguir la segunda Superliga para el equipo Tiburón, Julio Avelino Comesaña terminaría su carrera como entrenador y anunció su salida, en medio de incertidumbre por los motivos que habrían impulsado su decisión.

Junior ha elegido que Perea o Grau tomen las riendas del equipo por lo que resta del año, con el gran reto por delante de mejorar lo logrado hasta el momento en Libertadores y corregir el camino en la reanudación de la Liga Betplay.

Sobre la razón que lo llevó a dejar el equipo, el propio Comesaña fue claro al decir que no tuvo que ver con la polémica creada por Teo Gutiérrez en sus redes sociales: "Con Teo no hubo nada, yo se cómo es él y si tengo que decirle algo yo no le mando razones, yo le digo las cosas de frente".

Tambien reafirmó que sentia que era hora de dar un paso al costado: "A Junior no le puedo dar más nada. Lo único era ganar una Copa internacional. Estuve cerca dos veces y no pude".

También descartó volver a Junior een un futuro: "Nunca más, por respeto a la afición. Pierde gracia, el club necesita refrescarse".

Comesaña había hablado respecto al tema durante el aislamiento al que estuvo sometido el país por la pandemia del coronavirus: "Yo tengo contrato hasta diciembre, pero este año no pensaba seguir en Junior. Terminé el año (2019) y no pensaba, en el final me hablaron para renovar y la , dije 'voy a dar el último año acá en Junior y ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios, viene gente atrás que puede construir sobre lo que hemos construido. No se puede quedar uno tanto tiempo ahí".